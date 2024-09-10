Старые Apple Watch тоже прокачали — покупать Series 10 необязательно

Олег

AW


Компания Apple анонсировала программные нововведения со своей презентации для старых моделей Watch. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, в прошлогодних моделях Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 появятся несколько новых функций, которые были презентованы 9 сентября вместе с Apple Watch Series 10. Распределены они будут довольно странно:

  • Apple Watch Series 9: обнаружение апноэ во сне появится в сентябре текущего года.
  • Apple Watch Ultra 2: обнаружение апноэ во сне, воспроизведение медиа через встроенный динамик, новое приложение Tides и расширенные функции кнопки действия появятся в сентябре текущего года.
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Неясно, что помешало добавить воспроизведение медиафайлов через встроенный динамик, а также утилиту Tides в Apple Watch Series 9; процессор у обеих моделей идентичен, а значит имеет место чистый маркетинг. Здорово, что обнаружение апноэ во сне придет на 9-поколение часов; если для вас это важно, то покупать Series 10 ради данной опции не придется. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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Владельцы Watch Ultra 1, значит, в пролёте.
Что же, спасибо тебе, любимая яблочная компания.
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