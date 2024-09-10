Старые Apple Watch тоже прокачали — покупать Series 10 необязательно



Компания Apple анонсировала программные нововведения со своей презентации для старых моделей Watch. На это обратили внимание в MacRumors.



Согласно источнику, в прошлогодних моделях Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 появятся несколько новых функций, которые были презентованы 9 сентября вместе с



Apple Watch Series 9: обнаружение апноэ во сне появится в сентябре текущего года.

обнаружение апноэ во сне появится в сентябре текущего года. Apple Watch Ultra 2: обнаружение апноэ во сне, воспроизведение медиа через встроенный динамик, новое приложение Tides и расширенные функции кнопки действия появятся в сентябре текущего года. Компания Apple анонсировала программные нововведения со своей презентации для старых моделей Watch. На это обратили внимание в MacRumors.Согласно источнику, в прошлогодних моделях Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 появятся несколько новых функций, которые были презентованы 9 сентября вместе с Apple Watch Series 10 . Распределены они будут довольно странно:



Неясно, что помешало добавить воспроизведение медиафайлов через встроенный динамик, а также утилиту Tides в Apple Watch Series 9; процессор у обеих моделей идентичен, а значит имеет место чистый маркетинг. Здорово, что обнаружение апноэ во сне придет на 9-поколение часов; если для вас это важно, то покупать Series 10 ради данной опции не придется.