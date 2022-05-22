Криптовалюта

Стейблкойн TerraUSD оказался финансовой пирамидой

Александр


Правоохранительные органы Южной Кореи изучают возможность возбуждения уголовного дела в отношении основателей компании Terraform Labs. Эта компания выпустила стейблкойн TerraUSD, предлагая его держателям доход до 20% годовых, но в итоге его курс обрушился до нуля.

Следователи считают, что проект Terra USD был запущен по схеме финансовой пирамиды. На это, в частности, указывает тот факт, что владельцы Terraform Labs приняли решение закрыть компанию за несколько дней до падения самой монеты. Вероятно, они осознавали изначальную бесперспективность своего проекта, однако всё равно призывали криптоинвесторов вкладывать в него деньги.

В теории монета TerraUSD должна быть относительно сильно привязана к курсу доллара, что помогло бы избежать сильной волатильности — то есть резкого радения или увеличения курса. Криптоинвесторам был обещан относительно небольшой (по меркам криптовалютного рынка), но стабильный и гарантированный доход. Крах TerraUSD привёл к убыткам не только инвесторов, но и нескольких криптовалютных бирж. Например, известно, что биржа Binance потеряла на нём более миллиарда долларов США. Некоторые инвесторы вложили в TerraUSD все свои накопления, поскольку ошибочно увидели в этой монете инструмент для безрискового вложения средств.
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Комментарии

+34
MusicXpess
🤥
час назад в 14:19
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