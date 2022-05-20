Криптовалюта

В тюремной палате для буйных нашли нелегальную майнинговую ферму

Александр


Следственный комитет России расследовал кражу электроэнергии в психбольнице, подведомственной СИЗО «Бутырка». В палате для буйных пациентов больницы было установлено оборудование для майнинга криптовалюты.

Как выяснили следователи, это оборудование установил  бывший замначальника СИЗО, начальник отдела охраны Андрей Цыганов, а идею ему подкинул один из арестантов, имеющий практический опыт в добыче криптовалюты с помощью компьютерной криптофермы. Этот арестант помог Цыганову подобрать необходимое оборудование и настроил ферму на добычу монет.

Ферма работала в психбольнице «Бутырки» с ноября 2021 года по февраль 2022 года, и за этот период расходы учреждения на электроэнергию выросли на 62 тысячи рублей. Цыганов был уволен из СИЗО после того как ФСИН провела проверку и нашла нелегальную криптоферму. Ему предъявлены обвинения по 286-й статье Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий»). Криптовалюта не изъята, она останется в его собственности.


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Источник:
МК
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