Стив Джобс «ожил», чтобы рассказать про ChatGPT

Александр



Энтузиасты сгенерировали речь основателя Apple Стива Джобса — будто бы он рассказывает о многообещающей технологии ChatGPT, которая стала максимально хайповой в IT-сообществе в последние пару месяцев. В полутораминутной записи говорится о преимуществах и перспективах ChatGPT, причём голос явно принадлежит Джобсу, хотя очевидно, что он не мог такое говорить, поскольку его нет с нами уже более 11 лет.

Голос Стива Джобса был сгенерирован ИИ-синтезатором elevenlabs.io. Ему достаточно всего нескольких секунд записи того, как человек говорит, чтобы подделать его речь. Текст, который был зачитан синтезатором, составил искусственный интеллект ChatGPT.

Современные deepfake-технологии позволяют генерировать видеоизображение, так что есть вероятность, что подобные псевдопрезентации зайдут ещё дальше — и мы сможем не только услышать, как Стив Джобс представляет ChatGPT, но и увидеть его выступление. Правда, в IT-среде не утихают споры о том, насколько этично использовать для подобных целей образы умерших людей, ведь это может ранить их родных и тех, кто относится к ним с большим уважением и считает недопустимым появление таких дипфейков.

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Источник:
GizmoChina
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