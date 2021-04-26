



Уже несколько месяцев WhatsApp просит пользователей принять новые редакции условий предоставления услуг и политики конфиденциальности. Предупреждение об этом отображается при заходе в мессенджер. Пользователь может отказаться, но это чревато серьёзными ограничениями, вплоть до удаления аккаунта.



WhatsApp входит в группу компания Facebook, которой принадлежит сам Facebook, Instagram и ещё несколько сервисов. Изменения, с которыми предлагает согласиться WhatsApp, призваны увеличить удобство пользования всеми этими сервисами. Они также позволят сторонним компаниям, сотрудничающим с Facebook, настраивать таргетированную рекламу и присылать пользователям персонализированные сообщения и уведомления (например, с информацией о заказанных услугах).



Давайте разберёмся, почему администрация WhatsApp так серьёзно подошла к этому вопросу, какие изменения содержатся в новой редакции условий и чем грозит отказ от их принятия. Согласившись с новыми условиями, вы предоставляете разрешение мессенджеру собирать, хранить и передавать другим сервисам, которыми владеет Facebook, следующие данные:





Номер мобильного телефона и имя профиля

Сообщения и пересылаемые файлы (с ограничениями)

Список контактов

Данные о платежах через WhatsApp (не во всех странах)

Местоположение

Идентификатор устройства

Информация о подключении к интернету

Переписка с компаниями

История обращений в поддержку

Файлы cookie

Отладочная информация

Недоставленные сообщения. Если сообщение не удалось доставить сразу (например, получатель не в сети), мы храним его в зашифрованном виде на наших серверах до 30 дней, в течение которых мы будем пытаться осуществить доставку. Сообщения, которые мы не сможем доставить в течение 30 дней, будут удалены.

Пересылка медиафайлов. Если в сообщении пользователь пересылает медиафайл, мы временно храним его в зашифрованном виде на наших серверах, чтобы облегчить повторную пересылку.

Сквозное шифрование WhatsApp используется, когда вы общаетесь с другими пользователями в приложении WhatsApp Messenger. Сквозное шифрование гарантирует, что ваши сообщения доступны для чтения и прослушивания только вам и вашему собеседнику — и больше никому, даже WhatsApp. Сквозное шифрование — это уникальный замок, защищающий ваши сообщения. Только у получателя и у вас есть специальный ключ, который необходим, чтобы разблокировать и прочитать ваши сообщения. Всё это происходит автоматически: вам не нужно включать специальные настройки, чтобы обеспечить защиту своих сообщений.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять (и осуществляют) тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — полагают специалисты ФГУП.

Большая часть этой информации абсолютно не чувствительная, однако возникают вопросы к использованию переписки и медиафайлов (фотографий, видео и т. п.) WhatsApp указывает, что в большинстве случаев эти данные не хранятся на серверах, но бывают исключения:Переписка и файлы зашифрованы, не могут быть прочитаны или просмотрены третьими лицами, удаляются спустя некоторое время, не попадают в другие сервисы и никак не используются этими сервисами. Но и тут есть исключение: сотрудники WhatsApp могут читать переписку, которую вы ведёте в мессенджере с официальными аккаунтами компаний.Часть переписки в WhatsApp защищена сквозным шифрованием, при котором ключи для дешифровки сообщений есть только у собеседников. Даже если такая переписка и хранится на серверах WhatsApp, посторонние не смогут её прочитать. Такое шифрование используется как в личных чатах, так и в чатах с компаниями, однако компании могут предоставлять администрации WhatsApp сведения о взаимодействии с пользователями.Специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» считают, что новые условия использования WhatsApp создают риски из-за возможной слежки со стороны американских спецслужб. По их мнению , мессенджер и ранее передавал все данные, за исключением содержания переписки, компаниям Facebook, а поскольку эти компании подчиняются американскому законодательству, «в США спецслужбы имеют бесконтрольный доступ к содержанию коммуникаций» в WhatsApp.Новые редакции условия предоставления услуг и политики конфиденциальности уже вступили в силу и действуют. Принимать их или нет — решать только вам и зависит от того, насколько сильно вы опасаетесь утечки своих данных. WhatsApp действительно имеет доступ ко всей пользовательской информации и к некоторым данным на устройствах пользователей. Будет ли мессенджер передавать эти данные на сторону, зависит вовсе не от пользовательского соглашения, а от других факторов — например, от особенностей американского законодательства и законодательства той страны, в которой находится пользователь.WhatsApp будет предлагать принять новые условия до 15 мая . Если вы откажетесь или проигнорируете предложение, то в течение двух недель с этой даты будете по-прежнему получать уведомления и звонки, но не сможете читать и отправлять сообщения и инициировать голосовые вызовы и видеозвонки. Спустя две недели вам перестанут приходить уведомления и звонки, а ещё через 120 дней ваш аккаунт может быть удалён.





