Свежий апдейт Windows 11 выбесил пользователей двумя странными багами

Олег

Windows


В сети распространяются жалобы пользователей Windows 11, которые установили последний большой апдейт. Подробности собрали в Windows Latest.

Согласно источнику, речь идет о масштабном собирательном обновлении Windows 11 24H2. Ранее мы о нем уже писали: у некоторых пользователей апдейт попросту не отображался из-за ошибки. Те же, кто смог его установить, столкнулись с двумя неприятными багами.

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Во-первых, курсор мыши начал периодически пропадать с экрана. Судя по тому, что система продолжает реагировать на щелчки мыши, можно предположить, что заветная стрелочка не исчезает полностью, а просто становится невидимой. Впрочем, от этого не легче.

Во-вторых, система начала собирать неудаляемый кэш, причем у всех он отображается идентичного размера — 8,63 Гб. Кэш выглядит как Windows Update, но ни установить, ни удалить его не удается как штатными, так и сторонними инструментами. Исправляет проблему только переустановка системы начисто, но для большинство пользователей этот вариант не подходит.

Microsoft уже в курсе обеих проблем и в ближайшее время должна всё исправить. 

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Источник:
Windows Latest
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