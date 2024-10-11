Свежий апдейт Windows 11 выбесил пользователей двумя странными багами



В сети распространяются жалобы пользователей Windows 11, которые установили последний большой апдейт. Подробности собрали в Windows Latest.



Согласно источнику, речь идет о масштабном собирательном обновлении Windows 11 24H2. Ранее мы о нем уже



В сети распространяются жалобы пользователей Windows 11, которые установили последний большой апдейт. Подробности собрали в Windows Latest.Согласно источнику, речь идет о масштабном собирательном обновлении Windows 11 24H2. Ранее мы о нем уже писали : у некоторых пользователей апдейт попросту не отображался из-за ошибки. Те же, кто смог его установить, столкнулись с двумя неприятными багами.



Во-первых, курсор мыши начал периодически пропадать с экрана. Судя по тому, что система продолжает реагировать на щелчки мыши, можно предположить, что заветная стрелочка не исчезает полностью, а просто становится невидимой. Впрочем, от этого не легче.



Во-вторых, система начала собирать неудаляемый кэш, причем у всех он отображается идентичного размера — 8,63 Гб. Кэш выглядит как Windows Update, но ни установить, ни удалить его не удается как штатными, так и сторонними инструментами. Исправляет проблему только переустановка системы начисто, но для большинство пользователей этот вариант не подходит.



Microsoft уже в курсе обеих проблем и в ближайшее время должна всё исправить.