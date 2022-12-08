«Связной» продал краденый MacBook под видом нового?





Пользователь сайта vc.ru Егор Тарановский пожаловался, что купленный им в интернет-магазине «Связной» MacBook Pro 16 оказался краденым. Устройство было ввезено методом параллельного импорта, обладает лазерной гравировкой с кириллицей на клавишах и продавалось под видом нового.



Егор купил MacBook примерно за 200 тысяч рублей и пользовался им несколько дней, как однажды операционная система сообщила о блокировке. В салоне, где он получил это устройство, ему сообщили, что ничем не могут помочь, максимум — отправить на диагностику, которая продлится месяц. В техподдержке Apple посоветовали сбросить все данные, снова войти в Apple ID и переустановить macOS. Егор попытался сделать так, но при попытке входа в аккаунт увидел сообщение, что администратором ноутбука является компания Appogee из Гринвилля (Северная Каролина, США), соответственно, привязать его к другому аккаунту не получится. Тогда он снова обратился в «Связной», но ему снова не смогли помочь.



Егор написал электронное письмо компании Appogee, и оттуда пришёл очень интересный ответ: оказалось, этот MacBook был украден около двух месяцев назад, и компании интересно, где «Связной» приобрёл его. Обладая всей этой информацией, покупатель вновь обратился в «Связной». Там сообщили, что пытаются разобраться в ситуации и запросили у него подтверждение совершённой покупки.



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