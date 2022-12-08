Связной MacBook

«Связной» продал краденый MacBook под видом нового?

Александр



Пользователь сайта vc.ru Егор Тарановский пожаловался, что купленный им в интернет-магазине «Связной» MacBook Pro 16 оказался краденым. Устройство было ввезено методом параллельного импорта, обладает лазерной гравировкой с кириллицей на клавишах и продавалось под видом нового.

Егор купил MacBook примерно за 200 тысяч рублей и пользовался им несколько дней, как однажды операционная система сообщила о блокировке. В салоне, где он получил это устройство, ему сообщили, что ничем не могут помочь, максимум — отправить на диагностику, которая продлится месяц. В техподдержке Apple посоветовали сбросить все данные, снова войти в Apple ID и переустановить macOS. Егор попытался сделать так, но при попытке входа в аккаунт увидел сообщение, что администратором ноутбука является компания Appogee из Гринвилля (Северная Каролина, США), соответственно, привязать его к другому аккаунту не получится. Тогда он снова обратился в «Связной», но ему снова не смогли помочь.

Егор написал электронное письмо компании Appogee, и оттуда пришёл очень интересный ответ: оказалось, этот MacBook был украден около двух месяцев назад, и компании интересно, где «Связной» приобрёл его. Обладая всей этой информацией, покупатель вновь обратился в «Связной». Там сообщили, что пытаются разобраться в ситуации и запросили у него подтверждение совершённой покупки.

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Комментарии

13den666
+383
13den666
Егору терпения и удачи. Связной конечно тот еще продаван с гарантией 10 шагов от магазина .... Репутация итак была не очень а теперь так вообще опустились
час назад в 12:54
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+239
Павел19562
Компания кидал и продаванов из нулевых!
28 минут назад
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PLK
+340
PLK
«Не верю»…. Как можно начать пользоваться ноутбуком, не войдя в свой аккаунт ….
8 минут назад
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