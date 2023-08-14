Таким может быть iPhone XX

Фото: Phone Arena



В сети появились подробности о будущем юбилейном iPhone XX. Их опубликовали в Phone Arena.



Согласно источнику, у Apple уже сейчас есть вполне определенные планы по выпуску iPhone двадцатого поколения. Инсайды подтверждаются сразу тремя авторитетными аналитиками — Ice Univerce, Россом Янгом и RGcloudS.



Среди прочего, утечки сообщают, что Apple вовсю работает над по-настоящему безрамочным дисплеем, от края до края со всех сторон. Такой экран компания сделает по технологии Eco² OLED/Pol-less и прибережет для юбилейного iPhone XX. Инсайдеры условно называют проект «iPhone с нулевой рамкой». Помимо прочности и гибкости такой дисплей будет гораздо ярче обычной OLED-панели.



Помимо этого, Apple разрабатывает полностью стеклянную конструкцию корпуса с использованием особо прочного стекла. Будущий iPhone XX будет выглядеть как стеклянная «коробочка» — так описывает девайс Ice Univerce. Это означает, что титановая рамка, которую пророчат iPhone 15 Pro, «проживет» в корпусе айфонов ровно пять лет.



До выпуска iPhone XX инженеры Apple должны успеть спрятать Face ID под дисплей и «обкатать» эту технологию. Аналитик Росс Янг ожидает, что это будет сделано в 2027 году.



И самое любопытное — цена. Ожидается, что полностью стеклянный iPhone XX будет стоить не менее $2000.

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