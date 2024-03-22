Такого краш-теста Tesla Cybertruck вы точно не видели 🫣



В сети появились несколько видеороликов, на которых девушка из США проверяет на прочность футуристичный пикап Илона Маска. Краш-тест состоит из трех частей и выглядит довольно странно.



Сначала девушка попробовала колошматить кузов Tesla Cybertruck «бытовыми» предметами: термосом, клюшкой для гольфа и бейсбольной битой, а в конце «полирнула» металлической гирей. Пассажирская дверь пикапа осталась невредимой.











Далее в ход пошло огнестрельное оружие: пули оставили вмятины на двери, но насквозь металл не пробили. Последним краш-тест прошло стекло задней двери — девушка несколько раз хорошенько приложила его бейсбольной битой. Стекло устояло, получив лишь пару царапин на поверхности.













Ранее мы Далее в ход пошло огнестрельное оружие: пули оставили вмятины на двери, но насквозь металл не пробили. Последним краш-тест прошло стекло задней двери — девушка несколько раз хорошенько приложила его бейсбольной битой. Стекло устояло, получив лишь пару царапин на поверхности.Ранее мы показывали, как YouTube-блогер превратил «кибертрак» в гусеничный снегоход.