Такого краш-теста Tesla Cybertruck вы точно не видели 🫣

Олег

Маск


В сети появились несколько видеороликов, на которых девушка из США проверяет на прочность футуристичный пикап Илона Маска. Краш-тест состоит из трех частей и выглядит довольно странно.

Сначала девушка попробовала колошматить кузов Tesla Cybertruck «бытовыми» предметами: термосом, клюшкой для гольфа и бейсбольной битой, а в конце «полирнула» металлической гирей. Пассажирская дверь пикапа осталась невредимой.

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Далее в ход пошло огнестрельное оружие: пули оставили вмятины на двери, но насквозь металл не пробили. Последним краш-тест прошло стекло задней двери — девушка несколько раз хорошенько приложила его бейсбольной битой. Стекло устояло, получив лишь пару царапин на поверхности.






Ранее мы показывали, как YouTube-блогер превратил «кибертрак» в гусеничный снегоход. 

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Источник:
Reddit
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Комментарии

+920
Permyak
Пуля — дура;
Штык — молодец…
Сегодня в 00:35
#
+377
Gandalf2021 Permyak
И что? Выдержал и то и другое… Маск молодец!)
Сегодня в 00:40
#
+4448
Gabriel
Гораздо интереснее как будет гореть автомобиль с 123 кВт батареей. И стекло не разбить и водителя не спасти. Но за такое блогерам не заплатят.
Сегодня в 04:12
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