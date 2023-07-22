Таксист рассказал, сколько он зарабатывает на Tesla в Москве

Александр

Фото: Unsplash

Ютубер Vitoz поговорил с таксистом, который работает на «Яндекс.Такси» в Москве и возит людей на кредитном автомобиле Tesla Model 3 в комплектации Standart Plus.

Таксист купил машину 2021 года выпуска с рук за 3,5 миллиона рублей, но с учётом кредита сроком на 7 лет ему придётся выплатить банку 6,5 миллионов. В день его выручка составляет от 6 до 9 тысяч рублей, что даёт ежемесячный заработок в размере 200-250 тысяч за вычетом комиссии «Яндекса» и около 70-80 тысяч, если вычесть платёж по кредиту.

Водитель вполне доволен своим заработком, на фоне конкурентов он получает значительно больше. В основном это обусловлено статусом автомобиля: в США он считается дешёвым, а в России «Яндекс» занёс его в категорию премиум, благодаря чему можно возить пассажиров по тарифу «Комфорт+».

Таксист пользуется преимуществами, которые предоставляются в Москве обладателям электромобилей, это отсутствие транспортного налога, бесплатные парковки и бесплатные зарядные станции (их в столице около двух десятков). Кроме того, техобслуживание обходится очень дёшево: нужно лишь менять масло в редукторе через 50 тысяч километров и салонные фильтры через 15 тысяч километров.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Палач
Cсылки по теме:
«Яндекс» выпустил свой самый большой «умный» телевизор с Алисой
Четыре причины, по которым я удалил «Яндекс Карты». Некогда лучший сервис превратился в нервотрепку
«Яндекс Музыка» начала жестко цензурировать треки

Рекомендации

Рекомендации

Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшие 18 месяцев
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный
Мошенники вконец обнаглели: теперь им мало лишь забрать ваши деньги
Таксисты массово отказываются от заказов. Они недовольны тем, что «Яндекс» скрывает от них важную информацию

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4897
tellurian Влад Паламарчук
Tesla предоставляют на свои аккумуляторы гарантию на 8-10 лет или 100 000 миль пробега.
По данным британской фирмы после анализа 500 авто. После 100000 пробега остаток 90%. После 200000 миль — 80%.
20 минут назад
#
Tigrolik
+593
Tigrolik
Про самый дорогой расходник умолчали как всегда) Никто не любит об этом вспоминать.
43 минуты назад
#
tellurian
+4897
tellurian Tigrolik
Замена стоит 10-20000$. Но менять надо в режиме такси через 5-7 лет.
19 минут назад
#
tellurian
+4897
tellurian
В мире есть Теслы, проехавшие от 700 000 до 1 000 000 километров. Их аккумуляторы, судя по опыту реальной эксплуатации, служат как минимум 250–300 тысяч километров
18 минут назад
#
Mers
+4516
Mers
Потом будет статья «Таксист разочаровался в Tesla при замене аккумулятора»
12 минут назад
#