Таксист рассказал, сколько он зарабатывает на Tesla в Москве

Фото: Unsplash
Ютубер Vitoz поговорил
с таксистом, который работает на «Яндекс.Такси» в Москве и возит людей на кредитном автомобиле Tesla Model 3 в комплектации Standart Plus.
Таксист купил машину 2021 года выпуска с рук за 3,5 миллиона рублей, но с учётом кредита сроком на 7 лет ему придётся выплатить банку 6,5 миллионов. В день его выручка составляет от 6 до 9 тысяч рублей, что даёт ежемесячный заработок в размере 200-250 тысяч за вычетом комиссии «Яндекса» и около 70-80 тысяч, если вычесть платёж по кредиту.
Водитель вполне доволен своим заработком, на фоне конкурентов он получает значительно больше. В основном это обусловлено статусом автомобиля: в США он считается дешёвым, а в России «Яндекс» занёс его в категорию премиум, благодаря чему можно возить пассажиров по тарифу «Комфорт+».
Таксист пользуется преимуществами, которые предоставляются в Москве обладателям электромобилей, это отсутствие транспортного налога, бесплатные парковки и бесплатные зарядные станции (их в столице около двух десятков). Кроме того, техобслуживание обходится очень дёшево: нужно лишь менять масло в редукторе через 50 тысяч километров и салонные фильтры через 15 тысяч километров.