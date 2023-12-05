Tele2 повысит тарифы с Нового года





Оператор сотовой связи Tele2 начал рассылать предупреждения об изменении платы за услуги на архивных тарифах. Цены, конечно же, увеличатся.



Рост цен составит приблизительно 10-15% в зависимости от тарифа. При этом Tele2 предлагает рассмотреть смену тарифного плана на один из актуальных, которые не подорожают с Нового года.







ФАС традиционно запрашивает у сотовых операторов экономическое обоснование повышения цен и периодически заводит административные дела, требуя вернуть прежние расценки. Это занимает примерно год, и всё это время абонентам приходится платить больше, чем раньше. Операторы не спешат исполнять предписание ФАС и не снижают цены, а ежегодно повышают их.



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