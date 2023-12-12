Tele2 взвинтит цены на старые тарифы с нового года



Российский мобильный оператор Tele2 анонсировал поднятие цен на тарифы. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, повышение стоимости услуг оператора будет со 2 января 2024 года. В среднем цены должны подняться примерно на 10%.





«Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — сообщение абонентам от Tele2.



Например, тариф «Везде Онлайн 04_2020» будет стоить 625 рублей в месяц вместо нынешних 560 рублей — за эту сумму житель Москвы получает 1000 минут, 100 СМС и 80 Гб трафика. Проинедксируются и другие архивные тарифы. Tele2 уже предоставил обоснования повышение цены в ФАС.







При этом оператор заверяет, что все открытые тарифы останутся без изменений, так как их текущая цена заморожена до 2025 года.