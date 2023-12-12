Tele2 взвинтит цены на старые тарифы с нового года

Олег

Tele2


Российский мобильный оператор Tele2 анонсировал поднятие цен на тарифы. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, повышение стоимости услуг оператора будет со 2 января 2024 года. В среднем цены должны подняться примерно на 10%.

«Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — сообщение абонентам от Tele2. 

Например, тариф «Везде Онлайн 04_2020» будет стоить 625 рублей в месяц вместо нынешних 560 рублей — за эту сумму житель Москвы получает 1000 минут, 100 СМС и 80 Гб трафика. Проинедксируются и другие архивные тарифы. Tele2 уже предоставил обоснования повышение цены в ФАС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

При этом оператор заверяет, что все открытые тарифы останутся без изменений, так как их текущая цена заморожена до 2025 года. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Tele2 уличили в списывании денег за услугу, которая должна быть бесплатной
Tele2 поменял тарифы. Те, что были — ушли в архив
Tele2 запустил возможность купить eSIM без паспорта и визита в офис оператора
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+811
Dmitriy
Будет повод для очередной MNP.
Тырнет там в Москве никакой.
33 минуты назад
#
Hello!
+633
Hello!
У меня взвинтили на 13,5 рублей.
18 минут назад
#
Купить рекламу