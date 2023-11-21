Tele2 уличили в списывании денег за услугу, которая должна быть бесплатной

Александр



Пару недель назад Федеральная антимонопольная служба отчиталась, что убедила операторов сотовой связи не брать деньги с абонентов за раздачу мобильного интернета другим устройствам через Wi-Fi. После этого МТС подключил некоторым абонентам платную услугу за раздачу (по 50 рублей в день), а Tele2 стал ограничивать раздачу, предлагая подключить эту услугу.

Tele2 действует довольно скромно: отправляет SMS-сообщение, в котором говорится, что возможность раздачи интернета отключена, а для возобновления нужно набрать USSD-код. Плата за эту услугу составляет 30 рублей в сутки (если раздачи нет, то деньги за эти сутки не списываются) или 100 рублей в месяц.

Действия Tele2 довольно странные, ведь если есть предписание ФАС о том, что раздача интернета должна быть бесплатной, оператор не имеет права взимать плату за эту услугу. Вероятно, ведомству придётся ещё раз обсудить с операторами этот вопрос и внести ясность.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Пикабу
Cсылки по теме:
В России появился новый способ оплачивать покупки в App Store, Spotify, Steam, PlayStation, Xbox и других сервисах
Tele2 запретил раздачу интернета на старых тарифах. Даже за деньги — нельзя
Жительница Ярославля решила купить в кредит дешёвый смартфон. Чего только ей не напихали в чек!

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 подарит совершенно новые ощущения владельцам Samsung Galaxy
17 причин дождаться iPhone 15 и даже не смотреть на iPhone 14
На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI
Карты «МИР» станут еще полезнее. Теперь не хуже Visa и MasterCard!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Дмитрий Могучев
+253
Дмитрий Могучев
у Теле2 с 19декабря бесплатная раздача будет для старых абонентов.
Вчера в 21:57
#
+601
jkttim Дмитрий Могучев
Подтверждаю, только сегодня общался с поддержкой Теле2. С 19 декабря 2023 у всех абонентов у кого ранее услуга была платной будет автоматически переведена на бесплатную основу.
2 часа назад в 22:56
#