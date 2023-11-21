Tele2 уличили в списывании денег за услугу, которая должна быть бесплатной





Пару недель назад Федеральная антимонопольная служба отчиталась, что убедила операторов сотовой связи не брать деньги с абонентов за раздачу мобильного интернета другим устройствам через Wi-Fi. После этого МТС подключил некоторым абонентам платную услугу за раздачу (по 50 рублей в день), а Tele2 стал ограничивать раздачу, предлагая подключить эту услугу.



Tele2 действует довольно скромно: отправляет SMS-сообщение, в котором говорится, что возможность раздачи интернета отключена, а для возобновления нужно набрать USSD-код. Плата за эту услугу составляет 30 рублей в сутки (если раздачи нет, то деньги за эти сутки не списываются) или 100 рублей в месяц.



Действия Tele2 довольно странные, ведь если есть предписание ФАС о том, что раздача интернета должна быть бесплатной, оператор не имеет права взимать плату за эту услугу. Вероятно, ведомству придётся ещё раз обсудить с операторами этот вопрос и внести ясность.



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