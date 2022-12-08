Telegram 9.2 сделал общение в чатах гораздо приятнее

В популярном мессенджере Telegram с обновлением до версии 9.2 появились еще несколько способов выразить эмоции в чате. Нововведение заметили в TG Info.
Ранее мы уже рассказывали о целом ряде изменений в Telegram 9.2 — это большое обновление, которое принесло много полезных функций как для обычных пользователей, так и для Premium-аккаунтов. Но очередная фишка была замечена немного позже.
Речь идет о нескольких новых интерактивных эмодзи. В комплект к уже имеющимся разработчики Telegram добавили вот такие: 😇, 🫡, 🤝, 🙈, 🤗, ✍️, 😨. При отправке в чат любого из этих смайликов по отдельности все участники диалога увидят полноэкранную анимацию. А еще все перечисленные выше эмодзи теперь можно использовать и в качестве реакций — в том числе без подписки Premium.
Помимо этого, добавлены анимированные версии для некоторых статичных эмодзи, например, флаги 🇮🇳, 🇧🇷, 🇮🇩, бытовые предметы вроде 📨, 📱, 🛒, а также значки и абстрактные изображения — 🔝, 🔞, 🦄.
Ранее мы рассказали о некоторых скрытых полезностях Telegram — например, как вынудить собеседника прочесть и ответить на сообщение, а также отучить его делать скриншоты ваших переписок.