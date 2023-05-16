Теперь все пользователи Windows 11 могут привязать свой iPhone к компьютеру

Компания Microsoft завершила развертывание поддержки Aple iMessage. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что в приложении Phone Link от Microsoft появилась базовая поддержка iMessage. Пользователь iPhone мог подключить свой смартфон к Windows-ПК по Bluetooth и общаться в iMessage и FaceTime прямо с компьютера. Функциональность приложения ограничена: Windows пока не поддерживает групповые чаты, а также фото, видео и историю чата за пределами текущего сеанса.
Теперь Microsoft официально сообщила, что развертывание поддержки iMessage завершено. Это значит, что все пользователи Windows 11 могут воспользоваться нововведением. Ранее сообщалось, что функция может быть доступна не во всех странах, но, судя по блогу «майков», сейчас она развернута «для всех пользователей Windows 11», без исключения.
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