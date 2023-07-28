Как отправить сообщение через WhatsApp или Telegram с помощью Siri. Это новая функция iOS 17

Среди многочисленных нововведений iOS 17 обнаружена одна небольшая, но крайне удобная фича, которая касается Siri. Теперь вы можете отправлять сообщения в сторонние мессенджеры с помощью голосового помощника без особых уточнений.
Siri в iOS 16 тоже может отослать сообщение в любой мессенджер. Для этого попросите её не просто «Отправь сообщение Васе», а «Отправь сообщение Васе в Telegram». К сожалению, Siri не всегда с первого (и даже со второго) раза понимает, куда и кому нужно отправлять, так что изменения напрашивались давно.
В iOS 17 нужно сделать следующее:
- Попросите Siri написать сообщение нужному контакту
- В диалоговом окне Siri нажмите на значок iMessage
- Выберите из списка нужный мессенджер для отправки сообщения.
Готово! Теперь сообщение улетит туда, куда нужно. Если вы впервые используете это приложение с Siri, она может один раз спросить у вас разрешения на доступ к нему.