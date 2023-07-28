Как отправить сообщение через WhatsApp или Telegram с помощью Siri. Это новая функция iOS 17

Олег

Siri


Среди многочисленных нововведений iOS 17 обнаружена одна небольшая, но крайне удобная фича, которая касается Siri. Теперь вы можете отправлять сообщения в сторонние мессенджеры с помощью голосового помощника без особых уточнений.

Siri в iOS 16 тоже может отослать сообщение в любой мессенджер. Для этого попросите её не просто «Отправь сообщение Васе», а «Отправь сообщение Васе в Telegram». К сожалению, Siri не всегда с первого (и даже со второго) раза понимает, куда и кому нужно отправлять, так что изменения напрашивались давно.

В iOS 17 нужно сделать следующее:
  • Попросите Siri написать сообщение нужному контакту
  • В диалоговом окне Siri нажмите на значок iMessage
  • Выберите из списка нужный мессенджер для отправки сообщения.
Siri

Готово! Теперь сообщение улетит туда, куда нужно. Если вы впервые используете это приложение с Siri, она может один раз спросить у вас разрешения на доступ к нему. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
В iOS 17 появилась функция, подсмотренная у Google Pixel. Очень удобно!
Что делать, если iOS 17 выдает ошибку «Не удается загрузить» при обновлении
Как быстро и безопасно делиться паролями с коллегами или семьей в iOS 17. Это революционная фишка iCloud

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет
Samsung внезапно прокачала камеры в старых смартфонах. Даже iPhone 14 Pro так не умеет снимать
Wildberries убрал скидку, позволявшую неплохо экономить. Вместо неё появился новый способ оплаты

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии