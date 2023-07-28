Как отправить сообщение через WhatsApp или Telegram с помощью Siri. Это новая функция iOS 17

Попросите Siri написать сообщение нужному контакту

В диалоговом окне Siri нажмите на значок iMessage

Выберите из списка нужный мессенджер для отправки сообщения.

Среди многочисленных нововведений iOS 17 обнаружена одна небольшая, но крайне удобная фича, которая касается Siri. Теперь вы можете отправлять сообщения в сторонние мессенджеры с помощью голосового помощника без особых уточнений.Siri в iOS 16 тоже может отослать сообщение в любой мессенджер. Для этого попросите её не просто «Отправь сообщение Васе», а «Отправь сообщение Васе в Telegram». К сожалению, Siri не всегда с первого (и даже со второго) раза понимает, куда и кому нужно отправлять, так что изменения напрашивались давно.В iOS 17 нужно сделать следующее:Готово! Теперь сообщение улетит туда, куда нужно. Если вы впервые используете это приложение с Siri, она может один раз спросить у вас разрешения на доступ к нему.