«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость

Российский банк «Тинькофф» опубликовал новую инструкцию в своем приложении — она рассказывает, как пополнять карту «Тинькофф» с карты «Сбербанка».
Речь идет о кнопке «Пополнить» внутри приложения онлайн-банка «Тинькофф». Ранее мы рассказывали, что «Сбербанк» ввел комиссию за пополнение карт других банков со своей карты. Теперь владельцы «сберкарты» не смогут бесплатно пополнить c неё любую другую карту — придется отдать определенную сумму. Но «Тинькофф» решил немного схитрить и позволил делать бесплатные пополнения со «Сбера».
Внутри приложения «Тинькофф-банка» появилась инструкция, как теперь пополнять карту или счет с карты «Сбербанка» и не платить комиссию. Вам потребуется:
- нажать на свой счет в «Тинькофф», найти кнопку «Пополнить» и выбрать пункт «С моего счета в другом банке»
- в меню выбрать «Сбербанк» и ввести сумму перевода
- в первый раз смартфон «перебросит» вас в приложение «Сбербанка» — там нужно подтвердить привязку счетов друг к другу.
Хитрость состоит в том, что такой тип пополнения фактически равен обычному переводу через «Систему быстрых платежей», который «Тинькофф-банк» «замаскировал» для своих клиентов под пополнение. Поэтому стоит учитывать, что подобные операции будут расходовать ваш лимит переводов через СБП, который составляет 100 000 рублей в месяц. При этом никаких комиссий со стороны «Сбербанка» или «Тинькофф» взиматься не будет, а сам процесс проходит удобнее — «перебросить» деньги со «Сбера» можно, не выходя из приложения «Тинькофф».