Сбербанк Тинькофф Гайды

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость

Олег

Тинькофф


Российский банк «Тинькофф» опубликовал новую инструкцию в своем приложении — она рассказывает, как пополнять карту «Тинькофф» с карты «Сбербанка».

Речь идет о кнопке «Пополнить» внутри приложения онлайн-банка «Тинькофф». Ранее мы рассказывали, что «Сбербанк» ввел комиссию за пополнение карт других банков со своей карты. Теперь владельцы «сберкарты» не смогут бесплатно пополнить c неё любую другую карту — придется отдать определенную сумму. Но «Тинькофф» решил немного схитрить и позволил делать бесплатные пополнения со «Сбера».

Внутри приложения «Тинькофф-банка» появилась инструкция, как теперь пополнять карту или счет с карты «Сбербанка» и не платить комиссию. Вам потребуется:
  • нажать на свой счет в «Тинькофф», найти кнопку «Пополнить» и выбрать пункт «С моего счета в другом банке»
  • в меню выбрать «Сбербанк» и ввести сумму перевода
  • в первый раз смартфон «перебросит» вас в приложение «Сбербанка» — там нужно подтвердить привязку счетов друг к другу.
Готово! Алгоритм пополнения будет сохранен, и в дальнейшем вам нужно будет лишь выбрать «Пополнить» → «С моего счета в другом банке» и ввести сумму пополнения. 

Тинькофф

Хитрость состоит в том, что такой тип пополнения фактически равен обычному переводу через «Систему быстрых платежей», который «Тинькофф-банк» «замаскировал» для своих клиентов под пополнение. Поэтому стоит учитывать, что подобные операции будут расходовать ваш лимит переводов через СБП, который составляет 100 000 рублей в месяц. При этом никаких комиссий со стороны «Сбербанка» или «Тинькофф» взиматься не будет, а сам процесс проходит удобнее — «перебросить» деньги со «Сбера» можно, не выходя из приложения «Тинькофф». 

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Комментарии

Seagull
–616
Seagull
Тоесть по факту никакой хитрости нет этот таже система быстрых платежей🤷🏻‍♂️
Сегодня в 11:36
#
Олег Воронин
+2405
Олег Воронин Seagull
Вы невнимательны. Хитрость в том, что перевод замаскировали под пополнение и теперь его можно делать прямо в тиньке, не заходя в сбер
Сегодня в 11:43
#
Seagull
–616
Seagull Олег Воронин
Это просто чуть удобнее, но лимит по сбп расходуется
Сегодня в 12:06
#
Bazily
+187
Bazily
Сбер продолжает стричь со своих хомяков разные комиссии... но хомяков меньше не становится.
Сегодня в 12:29
#
tellurian
+4223
tellurian Bazily
Потому как целом он удобен, есть у 2/3 населения страны.
Идеального банка нет.
час назад в 14:03
#
Bazily
+187
Bazily tellurian
Так я и говорю. 2/3 населения глупые хомяки. Банк, который грабил и обнулял счета уже 2 раза за свою историю. Все новые фишки вводит самый последний. Тот же СБП ввёл кое-как через год почти и то спрятал все настройки глубоко, хомяки даже не знали про такую бесплатную систему. Комиссии за все, даже за оплату ЖКХ. Никаких нормальных кэшбэков, только фантики за спасибо с указанием, где их можно потратить. Ну-ну.
58 минут назад
#
WannaGetHigh
+85
WannaGetHigh Bazily
Не стоит тут раскидываться такими громкими фразами. На этом новостном портале очень ревностно относятся к Сберу и к WhatsApp. Про телегу и другие банки можно что угодно писать, а скажешь что-то не то про WhatsApp и Сбер — тут же заминусуют.
Я сам, не так давно позволил себе высказать про скрытные комиссии Сбера и на мою конструктивную критику налетели адепты этого банка.
7 минут назад
#
+9
regioner
Ещё проще! Обходить сбер, без комиссии заходим и просим вдолг и до 100000 нет комиссии
2 часа назад в 12:43
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