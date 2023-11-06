«Тинькофф» выкатил для клиентов бесплатную функцию, от которой взбесятся мошенники



«Тинькофф» разослал всем пользователям «Мобайла» оповещение о новой функции, направленной против мошенников. Информация появилась в сториз приложения «Мобайла» и онлайн-банка.



Согласно источнику, теперь для всех клиентов «Тинькофф Мобайла» бесплатно подключена функция определения мошеннических звонков. Если на ваш номер поступает подозрительный звонок, алгоритм «Мобайла» определит его и защитит пользователя от развода. По сути, мошенник просто не сможет до вас дозвониться.









После включения функции «Защитим или вернем деньги» банк обещает компенсировать средства, которые вы переведете мошенникам, если она не защитит вас и пропустит скам-звонок. После включения функции «Защитим или вернем деньги» банк обещает компенсировать средства, которые вы переведете мошенникам, если она не защитит вас и пропустит скам-звонок.