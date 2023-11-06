«Тинькофф» выкатил для клиентов бесплатную функцию, от которой взбесятся мошенники

«Тинькофф» разослал всем пользователям «Мобайла» оповещение о новой функции, направленной против мошенников. Информация появилась в сториз приложения «Мобайла» и онлайн-банка.
Согласно источнику, теперь для всех клиентов «Тинькофф Мобайла» бесплатно подключена функция определения мошеннических звонков. Если на ваш номер поступает подозрительный звонок, алгоритм «Мобайла» определит его и защитит пользователя от развода. По сути, мошенник просто не сможет до вас дозвониться.
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После включения функции «Защитим или вернем деньги» банк обещает компенсировать средства, которые вы переведете мошенникам, если она не защитит вас и пропустит скам-звонок.