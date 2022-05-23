«Тинькофф» запустил свой Tinkoff Pay. На iPhone тоже работает

Российский банк «Тинькофф» объявил о запуске собственного платежного сервиса Tinkoff Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банка.
Согласно источнику, Tinkoff Pay предназначен для онлайн и офлайн-покупок. Отдельного приложения для этого сервиса не предусмотрено, он работает внутри приложения онлайн-банкинга «Тинькофф» для iOS и Android — то есть cейчас платежный сервис доступен только клиентам банка.
Функциональность Tinkoff Pay разворачивается поэтапно, полный запуск всех возможностей запланирован в течение 2022-2023 годов. Уже сейчас появилась функция оплаты со смартфона и компьютера в онлайн-магазинах, которые используют «Тинькофф Кассу» для эквайринга. На этапе оплаты покупки пользователь увидит кнопку Tinkoff Pay, нажмет её и подтвердит покупку в приложении.
В дальнейшем появится возможность привязать к Tinkoff Pay карты других банков, чтобы проводить оплату с них. Кроме того, «Тинькофф» планирует запустить NFC-платежи на базе новой ПС, но они будут работать только на Android, поскольку iOS не дает доступа к NFC для сторонних приложений. Функция будет доступна для абсолютно всех карт российских банков, в том числе Visa и MasterCard.
Что касается iPhone и iPad, то офлайн-оплата с них может быть реализована другим способом (например, СБПэй работает при помощи QR-кодов).
В дальнейшем в Tinkoff Pay также планируют внедрить оплату при помощи биометрии. Кроме того, уже сейчас в момент оплаты товара пользователь может выбрать полное списание стоимости или оплату частями.