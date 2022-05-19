В «СБПэй» появилась поддержка NFC. Полноценная замена Google Pay и Apple Pay готова?





Центробанк РФ развивает собственное мобильное приложение «СБПэй», которое в перспективе должно заменить Google Pay, Apple Pay и другие иностранные платёжные системы. На днях оно было обновлено, и теперь поддерживает бесконтактную оплату не только по QR-коду, но и при использовании терминалов с NFC-модулем.





«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или в какой-то торговой сети», — заявила Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя ЦБ РФ.