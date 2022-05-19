В «СБПэй» появилась поддержка NFC. Полноценная замена Google Pay и Apple Pay готова?

Центробанк РФ развивает собственное мобильное приложение «СБПэй», которое в перспективе должно заменить Google Pay, Apple Pay и другие иностранные платёжные системы. На днях оно было обновлено, и теперь поддерживает бесконтактную оплату не только по QR-коду, но и при использовании терминалов с NFC-модулем.
«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или в какой-то торговой сети», — заявила Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя ЦБ РФ.
Использование «СБПэй» ограничено тем, что в настоящее время в этом приложении поддерживаются в основном небольшие и не особо популярные банки. Из 13 социально значимых банков с ним работают только «Московский кредитный банк» и «Промсвязьбанк» (а «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-Банк» и «Сбер» пока нет). Изначально Центробанк обязал все кредитные организации подключиться к «СБПэй» к 1 апреля, но они не успевали, из-за чего предельный срок подключения был смещён на 1 июля. Платежи в «СБПэй» проводятся через «Систему быстрых платежей» (СБП), а к ней уже подключены все российские банки и большая часть российских платёжных сервисов.
Приложение «СБПэй» доступно как на Android, так и на iOS. Поддержка бесконтактная оплаты через NFC-технологию появилась в нём только на Android, поскольку Apple запрещает сторонним приложениям использовать модуль NFC, он зарезервирован для Wallet и Apple Pay.