«Тинькофф» начал раздавать титулы своим клиентам

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Титулы — виртуальные персонажи, которые позволяют клиентам в «Сториз» мобильного приложения «Тинькофф» в игровой форме оценить свои еженедельные траты в сравнении c тратами других пользователей. Клиенты с помощью различных персонажей могут увидеть специфику своих расходов и узнать, какие категории их личных трат за неделю увеличились или уменьшились.Новый титул открывается каждую неделю. Клиент совершает покупки в течение недели, нейросеть анализирует транзакции и проверяет, соответствует ли его поведение критериям какого-либо из титулов. При этом, персонажи не повторяются — получить определенный титул можно только один раз.К Новому году в мобильном приложении «Тинькофф» появится специальный набор Титулов, который создан по мотивам новогодних утренников из детства и визуализирует траты клиентов «Тинькофф» за 2023 год.