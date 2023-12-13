«Тинькофф» начал раздавать титулы своим клиентам

Титулы — виртуальные персонажи, которые позволяют клиентам в «Сториз» мобильного приложения «Тинькофф» в игровой форме оценить свои еженедельные траты в сравнении c тратами других пользователей. Клиенты с помощью различных персонажей могут увидеть специфику своих расходов и узнать, какие категории их личных трат за неделю увеличились или уменьшились.
Новый титул открывается каждую неделю. Клиент совершает покупки в течение недели, нейросеть анализирует транзакции и проверяет, соответствует ли его поведение критериям какого-либо из титулов. При этом, персонажи не повторяются — получить определенный титул можно только один раз.
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