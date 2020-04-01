





Думаю, многие из вас видели различные фантастические фильмы, где злой гений планирует уничтожить нашу планету. Полстолетия назад мир несколько раз был на грани ядерной войны, теперь же нашей биосфере угрожаем мы сами, засоряя Землю пластиком. Однако убить голубой шарик не так-то просто.Нашей планете 4.5 миллиарда лет, и весит она 6 секстиллионов тонн — в этом числе 24 нуля. Она выдержала массовую бомбардировку астероидами в начале своего развития, и пережила множество вымираний живых организмов на своей поверхности. Так что злому гению придется постараться, чтобы уничтожить Землю — однако все еще у него есть 10 абсолютно научных способов для этого.Да, идеальный план для ленивого злодея. На практике любые элементы, даже то же железо или кислород, которые мы считаем стабильными, таковыми не являются по одной простой причине: их ядра состоят из протонов и нейтронов. Последние в свободном состоянии имеют время жизни около 15 минут, первые слегка больше — около 10или больше лет.Для понимания этой цифры — она на 20 порядков больше возраста Вселенной, поэтому на деле еще никто не наблюдал распад протона. Но, если посидеть еще многие миллиарды миллиардов лет, по итогу все ядра атомов распадутся на субатомные частицы (протон — на пион и позитрон), так что Земля в прямом смысле того слова просто развалится и перестанет существовать. Не самый быстрый план, конечно, зато успех точно гарантирован.Это звучит даже немного мило, но на самом деле сама ситуация ужасна. Страпелька, или странглет — это гипотетический объект, который состоит из «странной материи». Привычные нам протоны и нейтроны состоят из фундаментальных частиц — кварков: например, в протоне один нижний кварк и два верхних, в нейтроне наоборот, два верхних и один нижний. С учетом того, что все известные нам атомы состоят из протонов, нейтронов и электронов, 99% всего вещества во Вселенной состоит всего из двух типов кварков.Однако на деле на данный момент известно 6 кварков, и нам среди них интересен еще один — так называемый странный кварк. И вот как раз элементарные частицы, состоящие из верхних, нижних и странных кварков, и называют странглетами, и они образуют «странную материю». В лабораториях ее уже производят, однако ее время жизни невелико, порядка 10с.Так чем же нам может навредить такая странная материя? Все просто: высказывается предположение, что столкновение страпельки с обычным атомом превратит последний в странную материю с выделением энергии. В результате во все стороны полетят новые страпельки, что может вызвать цепную реакцию, и в итоге вся Земля превратится в ком из странной материи, и вряд ли мы при этом выживем.Каков шанс такого сценария? Ответа на этот вопрос нет, ибо мы ни разу не наблюдали столкновение странглета с обычным атомом. Но это все еще хорошее напоминание того факта, что с Коллайдером нужно работать осторожно.Черная дыра хороша тем, что ест без разбора любую материю. Однако стоит помнить, что из-за излучения Хокинга совсем маленькая черная дыра быстро испарится сама собой, поэтому лучше начинать с чего-то массой хотя бы около горы Эверест. Сам процесс создания не очень чтобы сложен: просто располагайте рядом некоторое (очень большое) количество атомных ядер, пока они не сожмутся в объект, покинуть который не может даже свет.Теперь просто положите такую черную дыру на поверхность Земли, отступите куда-нибудь на Луну и наблюдайте необычное зрелище. Все дело в том, что черные дыры имеют настолько высокую плотность, что они проходят через материю как нож сквозь масло. В итоге миниатюрная черная дыра будет стремительно падать сквозь Землю, пробираясь к центру, и почти достигнет поверхности с другой стороны, жадно вбирая в себя всю материю.В дальнейшем она так и будет колебаться дальше, пока не съест всю Землю. Каков будет финальный радиус черной дыры с массой нашей планеты? Всего несколько миллиметров. Вы просто не заметите ее с Луны — зато отлично почувствуете ее гравитацию.Может ли наш злой гений создать «начальную» черную дыру на Коллайдере? Едва ли — ведь ему нужно будет найти где-то массу вещества, сравнимую с Эверестом. Но, кто знает, может быть через пару столетий ученые все-таки дойдут до таких масштабов и действительно случайно уничтожат нашу планету.Какое самое взрывчатое вещество во Вселенной? Тротил? Даже не близко. Ядерная бомба? Ближе, но все еще не то. Правильный ответ — это антивещество, которое при взаимодействии с обычным веществом аннигилирует, производя просто гигантское количество энергии, в 264 раза больше, чем при термоядерном синтезе, самой разрушительной реакции, которую когда-либо проводили люди.И сколько же антивещества понадобится, чтобы взорвать Землю? Без малого 2.5 тератонны — в этом числе 12 нулей. Чтобы создать такое количество антивещества, нужна вся энергия Солнца за. Человечество за все время своего существования и близко не подошло к созданию такого количества энергии, так что можете спать спокойно, никакие плохие парни Землю пока что не взорвут.Да, все так. Но, прежде чем вы полезете к люстре, придется вас огорчить — на деле все как обычно сложнее, чем кажется. Все дело в том, что то, что мы называем вакуумом, таковым на деле не является. Даже в полной по нашим меркам пустоте рождаются и умирают огромные количества частиц и античастиц. Поэтому на самом деле в любом «нашем» вакууме содержится отнюдь не нулевая энергия: в колбе обычной лампочки накаливания ее столько, что хватит для кипячения всего Тихого океана.Проблема тут лишь в том, чтобы эту энергию как-то достать, то есть создать так называемый истинный вакуум. Увы, это одна из до сих пор не решенных задач физики, решение которой выглядит уж очень заманчиво, позволяя в буквальном смысле того слова черпать энергию из пустоты.Крошечная черная дыра это, конечно, интересно, но как-то не солидно для злодей галактических масштабов, решившего уничтожить Землю. Да и следы преступления останутся — придется еще крошечную черную дыру как-то уничтожить. Поэтому есть вариант интереснее: отбуксировать нашу планету поближе к гигантской черной дыре и просто подождать, пока та с ней расправится.Итак, ближайшая к нам звездная система, содержащая черную дыру — это V4641 Стрельца. Далеко ли она от нас? По галактическим меркам совсем близко, всего 1600 световых лет. И главное, никаких следов: такие черные дыры легко справляются со звездами на завтрак, и поэтому нашу планету даже не заметят.Несколько лет назад был предложен интересный способ транспортировки грузов с Луны: помещать их в специальные контейнеры и выстреливать из большой электромагнитной катапульты в сторону Земли. Идея сама по себе вполне реализуема из-за относительно небольшого ускорения свободного падения на нашем спутнике, однако она же в итоге может стать частью злодейского плана по уничтожению нашей планеты.По сути вам всего-то нужна большая электромагнитная пушка и около 2*10джоулей энергии — Солнце выработает столько за несколько дней. А дальше злодею просто нужно отбивать от Земли кусочек за кусочком и отправлять их из пушки в космос со скоростью больше 11 км/c, чтобы они уже никогда не могли вернуться назад. Причем чем меньше будет становиться наша планета, тем меньше будет скорость «невозврата». Как итог — через некоторое время Солнечная система получит еще один пояс астероидов, а злодей сможет вычеркнуть уничтожение Земли из своих планов.Все просто: можно уничтожить все что угодно, просто сильно ударив по нему. Очень сильно. Так, на заре существования Земли небесное тело размером с Марс ударило по нашей планете по касательной, в результате чего остатки столкновения образовали Луну. Поэтому для разрушения Земли нужно что-то тяжелее — идеально подойдет наш ближайший планетарный родственник, Венера.Так что злому гению нужно всего-то придумать способ, как разогнать эту планету до нескольких километров в секунду и столкнуть с Землей лоб в лоб. Итог — огромная масса мелких осколков, которые или образуют новый пояс астероидов, или же новую планету, а может даже парочку.К слову, не обязательно лишать Солнечную систему сразу двух планет: как завещал великий Эйнштейн, энергия есть масса умноженная на квадрат скорости. Поэтому астероида массой в несколько сотен миллиардов тонн, разогнанного эдак до 90% скорости света, вполне хватит, чтобы оставить от Земли лишь мелкие обломки. Только вот придется хорошо целиться — ошибка всего на секунду может привести к уничтожению Луны, а это уже не по плану.Думаю, многие видели различные фантастические фильмы, где небольшие роботы за секунду разделывали астероиды, создавали из них своих клонов и летели дальше. На деле это не совсем фантастика — клеточный автомат фон Неймана действительно просчитан теоретически, и для него разработаны состояния и правила.Но что если злой гений действительно создаст один такой автомат и пустит его на поверхность Земли? Скоро их станет 2, 4, 8 и так далее, и в итоге он сможет любоваться на разрушение планеты сотнями и тысячами роботов. Звучит безумно, но теоретически самовоспроизводящуюся машину можно создать уже сейчас. И, может, кто-то уже делает ее.Тоже достаточно несложный план. Наша планета летает вокруг Солнца со скоростью около 30 км/с. Так что достаточно приделать спереди Земли несколько (сотен) мощных двигателей, чтобы они начали тормозить планету. Как итог, снижение скорости приведет к снижению высоты орбиты вокруг Солнца, и, когда Земля преодолеет предел Роша, гравитация нашей звезды станет сильнее гравитации нашей планеты, и ее просто разорвет на куски.Впрочем, в случае с Землей предел Роша у Солнца находится на расстоянии в несколько миллионов километров — это в десятки раз ближе к Солнцу, чем простирается орбита Меркурия, так что на момент прохождения этого предела поверхность нашей планеты уже будет представлять из себя лавовый океан.Как видите, у злого гения много различных способов по уничтожению нашего голубого шарика, более того — можно придумать еще много других. К счастью, большая часть описанных выше идей или теоретические, или не реализуемые всем человечеством ближайшие сотни и даже тысячи лет. Так что можете спать спокойно, скорее всего с Землей ничего не произойдет. Хотя...