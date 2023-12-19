Топ смарт-часов 2023 года по версии iGuides

Фото: PhoneArena
Продолжаем подводить итоги года, и вспоминаем лучшие, по мнению нашей редакции, умные часы. Многие бренды откровенно схалтурили, но были и те, которые представили довольно уникальные решения.
Если в прошлом году лидером по итогу голосования наших читателей стали Apple Watch Ultra, то в 2023 мы решили даже не включать второе поколение этой модели в список номинантов. А Тиму Куку должно быть стыдно за
Amazfit Balance
Одни из самых стильных и универсальных смарт-часов, вышедших в 2023 году. Суббренд Xiaomi, Huami, за последние полгода выпустил огромное количество различных носимых устройств на любой бюджет. Однако эта модель получилась самой сбалансированной — она выглядит вполне солидно, но при этом предлагает множество спортивных функций, мониторинг здоровья и возможность ответа на звонки со смартфона.
Amazfit Balance получили 46-мм корпус из алюминия, круглый 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480×480 пикселей и яркостью в 1500 нит, функцию анализа состава тела с помощью нового сенсора биоэлектрического импеданса BIA, пульсометр, пульсоксиметр и термометр, а также встроенный GPS. Также часы предлагают влагозащиту 5 ATM и автономность до двух недель.
При цене в ~20 тысяч рублей эта модель выглядит очень привлекательно как для владельцев Android-смартфонов, так и для iPhone.
HUAWEI Watch GT4
Одни из новейших часов HUAWEI просто поражают своим разнообразием. На выбор доступны аж 7 разных моделей — есть женские (41 мм) и мужские (46 мм), с кожаными и металлическими ремешками, светлые и тёмные. В общем тут каждый найдёт что-то для себя. С них также можно отвечать на звонки и отслеживать ключевые показатели здоровья, а главное, что стоят они вполне адекватных денег.
HUAWEI Watch GT4 оснащены 41 или 46-мм корпусом из нержавеющей стали, круглым 1,32 или 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, пульсометром, пульсоксиметром и NFC-модулем. Вдобавок часы получили влагозащиту 5 ATM и автономность до двух недель.
Если коротко, то нам эти часы понравились. Они предлагают всё, что нужно на повседневной основе, и при этом в них нет ничего лишнего. Ну а более подробно обо всех нюансах HUAWEI Watch GT4 мы рассказали в трёх обзорах: раз, два, три.
Samsung Galaxy Watch 6
Во время летнего анонса новых складных смартфонов компания Samsung представила сразу две модели смарт-часов: Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. Основное их различие дизайн и размер. В этом поколении часы Samsung получили новую операционную систему Wear OS 4 с фирменной оболочкой One UI, которая значительно расширила программные возможности девайсов. Однако и у них есть минусы, но об этом чуть позже.
Samsung Galaxy Watch 6 получили 40 и 44-мм корпус из алюминия, круглый 1,3 или 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 432×432 пикселя, функцию анализа состава тела с помощью сенсора биоэлектрического импеданса BIA, пульсометр, пульсоксиметр, а также встроенный GPS и NFC. Также часы предлагают влагозащиту 5 ATM и автономность до 40 часов.
Основная претензия к Samsung — попытка привязать пользователей к своей экосистеме. Главный минус Galaxy Watch 6 — адекватная совместимость только со смартфонами Galaxy. Увы, с iPhone, HUAWEI и многими другими девайсами на ОС Android, эти часы работать не будут.
Google Pixel Watch 2
Хотя внешних изменений в этом поколении часов Google нет, производитель мощно прокачал начинку. В Pixel Watch 2 установлен чипсет Snapdragon W5+ Gen 1 вместо устаревшего Exynos, 2 ГБ оперативки и батарея на 306 мАч. Кстати, работают они аж на 6 часов дольше Apple Watch Series 9.
Google Pixel Watch 2 оснащены 41-мм корпусом из алюминия, круглым 1,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 384×384 пикселей, пульсометром, пульсоксиметром и NFC-модулем. Гаджет также защищен от воды по стандарту 5 ATM и способен проработать без подзарядки до 24 часов.
В целом это отличное дополнение к смартфонам Pixel, но в связке с другими смартфонами они уже не так привлекательны, учитывая цену.
Apple Watch Series 9
И всё же базовые Apple Watch Series 9 мы решили включить в рейтинг по трём причинам:
- они стоят на уровне конкурентов;
- это лучшие часы для iPhone;
- их представили в 2023 году.
Apple Watch Series 9 получили 41 и 45-мм корпус из алюминия или стали, квадратный 1,69 или 1,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 484×396 пикселей, ЭКГ, пульсометр, пульсоксиметр, а также встроенный GPS и NFC. Часики Apple предлагают версию с eSIM, позорную влагозащиту IP68 ATM и совсем невпечатляющий запас автономности в 18 часов.
Apple уже три года подряд выпускает часы в одинаковом дизайне, по крупинкам добавляя мизерные нововведения. Так в Apple Watch Series 8 мы получили «бракованный градусник», в Apple Watch Series 9 — жест доктора Зоидберга из Футурама, который компания вполне могла реализовать на программном уровне во всех предыдущих моделях смарт-часов. Единственное, что добавилось в этом году — никудышные ремешки FineWoven, которые нереально пачкаются, царапаются и быстро теряют свой первоначальный вид, а стоят как кожаные.
Тем не менее для iPhone ничего лучше просто не существует. А с учётом того, что все предыдущие поколения Apple сняла с продажи, покупателям остаётся только выбирать между урезанными Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 9 и дорогущими Apple Watch Ultra 2.
А какие из смарт-часов понравились вам? Проголосуйте в нашем Telegram-канале, и позже мы добавим сюда результаты.