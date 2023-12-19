Топ смарт-часов 2023 года по версии iGuides

Фархад
Watch
Фото: PhoneArena

Продолжаем подводить итоги года, и вспоминаем лучшие, по мнению нашей редакции, умные часы. Многие бренды откровенно схалтурили, но были и те, которые представили довольно уникальные решения.

Если в прошлом году лидером по итогу голосования наших читателей стали Apple Watch Ultra, то в 2023 мы решили даже не включать второе поколение этой модели в список номинантов. А Тиму Куку должно быть стыдно за это недоразумение то, что они даже новые расцветки в тон титановых iPhone 15 Pro не предложили. По этой же аналогии можно было скипнуть Pixel Watch 2, но Google хотя бы работу над ошибками провела.

Amazfit Balance

Amazfit
 
Одни из самых стильных и универсальных смарт-часов, вышедших в 2023 году. Суббренд Xiaomi, Huami, за последние полгода выпустил огромное количество различных носимых устройств на любой бюджет. Однако эта модель получилась самой сбалансированной — она выглядит вполне солидно, но при этом предлагает множество спортивных функций, мониторинг здоровья и возможность ответа на звонки со смартфона.

Amazfit Balance получили 46-мм корпус из алюминия, круглый 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480×480 пикселей и яркостью в 1500 нит, функцию анализа состава тела с помощью нового сенсора биоэлектрического импеданса BIA, пульсометр, пульсоксиметр и термометр, а также встроенный GPS. Также часы предлагают влагозащиту 5 ATM и автономность до двух недель.

При цене в ~20 тысяч рублей эта модель выглядит очень привлекательно как для владельцев Android-смартфонов, так и для iPhone.

HUAWEI Watch GT4

HUAWEI
 
Одни из новейших часов HUAWEI просто поражают своим разнообразием. На выбор доступны аж 7 разных моделей — есть женские (41 мм) и мужские (46 мм), с кожаными и металлическими ремешками, светлые и тёмные. В общем тут каждый найдёт что-то для себя. С них также можно отвечать на звонки и отслеживать ключевые показатели здоровья, а главное, что стоят они вполне адекватных денег.

HUAWEI Watch GT4 оснащены 41 или 46-мм корпусом из нержавеющей стали, круглым 1,32 или 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей, пульсометром, пульсоксиметром и NFC-модулем. Вдобавок часы получили влагозащиту 5 ATM и автономность до двух недель.

Если коротко, то нам эти часы понравились. Они предлагают всё, что нужно на повседневной основе, и при этом в них нет ничего лишнего. Ну а более подробно обо всех нюансах HUAWEI Watch GT4 мы рассказали в трёх обзорах: раз, два, три.

Samsung Galaxy Watch 6

GW6
 
Во время летнего анонса новых складных смартфонов компания Samsung представила сразу две модели смарт-часов: Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. Основное их различие дизайн и размер. В этом поколении часы Samsung получили новую операционную систему Wear OS 4 с фирменной оболочкой One UI, которая значительно расширила программные возможности девайсов. Однако и у них есть минусы, но об этом чуть позже.

Samsung Galaxy Watch 6 получили 40 и 44-мм корпус из алюминия, круглый 1,3 или 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 432×432 пикселя, функцию анализа состава тела с помощью сенсора биоэлектрического импеданса BIA, пульсометр, пульсоксиметр, а также встроенный GPS и NFC. Также часы предлагают влагозащиту 5 ATM и автономность до 40 часов.

Основная претензия к Samsung — попытка привязать пользователей к своей экосистеме. Главный минус Galaxy Watch 6 — адекватная совместимость только со смартфонами Galaxy. Увы, с iPhone, HUAWEI и многими другими девайсами на ОС Android, эти часы работать не будут.

Google Pixel Watch 2

Pixel
 
Хотя внешних изменений в этом поколении часов Google нет, производитель мощно прокачал начинку. В Pixel Watch 2 установлен чипсет Snapdragon W5+ Gen 1 вместо устаревшего Exynos, 2 ГБ оперативки и батарея на 306 мАч. Кстати, работают они аж на 6 часов дольше Apple Watch Series 9.

Google Pixel Watch 2 оснащены 41-мм корпусом из алюминия, круглым 1,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 384×384 пикселей, пульсометром, пульсоксиметром и NFC-модулем. Гаджет также защищен от воды по стандарту 5 ATM и способен проработать без подзарядки до 24 часов.

В целом это отличное дополнение к смартфонам Pixel, но в связке с другими смартфонами они уже не так привлекательны, учитывая цену.

Apple Watch Series 9

AWS9
 
И всё же базовые Apple Watch Series 9 мы решили включить в рейтинг по трём причинам:
  • они стоят на уровне конкурентов;
  • это лучшие часы для iPhone;
  • их представили в 2023 году.

Apple Watch Series 9 получили 41 и 45-мм корпус из алюминия или стали, квадратный 1,69 или 1,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 484×396 пикселей, ЭКГ, пульсометр, пульсоксиметр, а также встроенный GPS и NFC. Часики Apple предлагают версию с eSIM, позорную влагозащиту IP68 ATM и совсем невпечатляющий запас автономности в 18 часов.

Apple уже три года подряд выпускает часы в одинаковом дизайне, по крупинкам добавляя мизерные нововведения. Так в Apple Watch Series 8 мы получили «бракованный градусник», в Apple Watch Series 9 — жест доктора Зоидберга из Футурама, который компания вполне могла реализовать на программном уровне во всех предыдущих моделях смарт-часов. Единственное, что добавилось в этом году — никудышные ремешки FineWoven, которые нереально пачкаются, царапаются и быстро теряют свой первоначальный вид, а стоят как кожаные.

Тем не менее для iPhone ничего лучше просто не существует. А с учётом того, что все предыдущие поколения Apple сняла с продажи, покупателям остаётся только выбирать между урезанными Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 9 и дорогущими Apple Watch Ultra 2.


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Комментарии

+100
unfailingsky
Собрали самые новинки — и это рейтинг?! Гениально.
час назад в 19:48
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Dmitriy
+814
Dmitriy
Пиксели с автономностью меньше суток в топе? Это хохма?
час назад в 20:34
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