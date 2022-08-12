Wildberries

Товары с Wildberries теперь выгоднее выбросить, чем сдать обратно

Александр



Маркетплейс Wildberries увеличил плату за возврат товаров надлежащего качества. Раньше максимальная плата за услугу возврата составляла 100 рублей (но чаще 50), а теперь она увеличилась до 1000 рублей за каждую единицу товара.

1000 рублей придётся платить при возврате крупногабаритных или тяжёлых товаров. Но не всех, а каких именно — устанавливает сама площадка по ей одной известным правилам (а потому совершенно непрозрачным для продавцов и покупателей). Примечательно, что эта плата не зависит от цены самого товара, то есть вы можете купить 2-килограммовую банку краски за 300 рублей, а при отказе от получения или возврате с вас пишут в три раза больше её стоимости. Отказываться от недорогих товаров получается совершенно нерентабельно, выгоднее будет всё же их получить и оставить у себя или избавиться (продать, подарить или даже выкинуть).



Ранее Wildberries разъяснил, с кого и при каких условиях взимается плата за возврат. В большинстве регионов России возврат качественных товаров бесплатный при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа не менее 15. Для тех, у кого эти показатели ниже, предусмотрена плата 50 рублей за возврат каждой вещи. В Байконуре, Калининграде, Магадане и на Дальнем Востоке действует повышенный тариф — 100 рублей за одну вещь. Эта информация опубликована на сайте Wildberries и через несколько дней появится в обновлённой версии мобильного приложения.

Теперь правила поменялись, но сумма 1000 рублей в них не прописана, она отображается при оформлении заказа.



Закон позволяет Wildberries брать деньги за возврат, но только в том случае, если товар не подошёл или не понравился, а если он оказался бракованным, маркетплейс не имеет права возлагать эти расходы на покупателя. При этом сдать товар в Wildberries намного проще без объяснения причин, нежели из-за брака. В первом случае достаточно просто принести товар в пункт выдачи и отдать его сотруднику, а во втором необходимо создавать заявку, фотографировать товар и его недостатки, а затем дожидаться одобрения (или отклонения) этой заявки. Иногда это приводит к тому, что покупатели возвращают бракованный товар без указания недостатков, и этот товар путешествует от одного покупателя к другому до тех пор, пока не найдётся кто-то, кого он устроит, пусть и с браком.

По логике законодателя плата за возврат введена для того, чтобы компенсировать продавцу его расходы на доставку товара, который оказался не нужен покупателю. Представляется маловероятным, что доставка таких товаров, как банка краски, обходится Wildberries в 1000 рублей за штуку. И ещё маловероятнее то, что маркетплейс отдаст все эти деньги продавцу, который оплачивает доставку.

Комментарий пресс-службы Wildberries:

Плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки: например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте. Речь преимущественно идет о таких «тяжелых» товарах, как телевизоры, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины. При этом, как и прежде, их доставка до покупателей остается полностью бесплатной, в том числе и подъем товара на этаж.

Данная система тестируется, могут быть ошибки со стороны продавцов в части указания габаритов товаров — наша служба поддержки оперативно исправляет их. Обои, краска, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу.



-9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
OZON и «Яндекс маркет» начинают параллельный импорт товаров. Цены будут — космос
Товары IKEA появились на Wildberries и «Яндекс.Маркете». Цены конские!
В России появились параллельно импортированные MacBook. Цены уже известны
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Microsoft начала переделывать интерфейс Windows 11
В России проблемы с GPS — люди находят себя в воронежском озере
ВТБ придумал, как вернуть своё приложение в App Store
Классная функция из YouTube Premium становится бесплатной. Как воспользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

mystique_man
+1585
mystique_man
А давайте включим мозг и придумаем причины по которым можно вернуть краску! Не подошёл цвет? Не нравится форма банки? При любых раскладах её надо вскрыть чтобы оно не понравилось. Так что я бы возврат по причине "мне так захотелось" в подобных лотах вообще бы отменил. Это не условная одежда, которая "фасончик" не тот оказался. это стройматериал. Берёшь — то, что изначально нужно.
2 часа назад в 16:56
#
fanatik911
+1011
fanatik911 mystique_man
Включи. В Леруа Мерлен или озоне не нужно ничего никому доказывать. Возвращаешь без проблем! При условии, что заводская упаковка не вскрывалась.
2 часа назад в 17:06
#
fanatik911
+1011
fanatik911
Да кто вас вообще заставляет покупать на этой помойке??
2 часа назад в 17:03
#
estet
+1644
estet fanatik911
Ща тебе приведут 1001 что это не помойка а топовый маркетплейс))))
А так да все верно поймойка редкостная, по сути ее вообще закрыть надо было как только начали паль впаривать)
2 часа назад в 17:20
#
fanatik911
+1011
fanatik911 estet
Мало того что подделки, подделки и на озоне есть. Так ещё и мошенников тьма. Чтобы Купить напишите нам в вотсапп.
21 минуту назад
#
estet
+1644
estet fanatik911
Не отрицаю что есть подделки, но ни разу не попадались, хотя отовариваюсь там регулярно, от продуктов до всяких мелочей, всегда все четко ровно, и с возвратами такого гейства как в ягоде нет)))
13 минут назад
#
tellurian
+4226
tellurian
Думаю, данная мера касается тех, кто делает заказы лишь бы сделать и потом возвращает.
Надо увидеть статистику таких клиентов и возвратов.
2 часа назад в 17:19
#
+364
Paspartu
В любом случае, при заказе сумма за возврат видна сразу.
58 минут назад
#
Купить рекламу