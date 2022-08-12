Товары с Wildberries теперь выгоднее выбросить, чем сдать обратно





Маркетплейс Wildberries увеличил плату за возврат товаров надлежащего качества. Раньше максимальная плата за услугу возврата составляла 100 рублей (но чаще 50), а теперь она увеличилась до 1000 рублей за каждую единицу товара.



1000 рублей придётся платить при возврате крупногабаритных или тяжёлых товаров. Но не всех, а каких именно — устанавливает сама площадка по ей одной известным правилам (а потому совершенно непрозрачным для продавцов и покупателей). Примечательно, что эта плата не зависит от цены самого товара, то есть вы можете купить 2-килограммовую банку краски за 300 рублей, а при отказе от получения или возврате с вас пишут в три раза больше её стоимости. Отказываться от недорогих товаров получается совершенно нерентабельно, выгоднее будет всё же их получить и оставить у себя или избавиться (продать, подарить или даже выкинуть).







Ранее Wildberries разъяснил, с кого и при каких условиях взимается плата за возврат. В большинстве регионов России возврат качественных товаров бесплатный при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа не менее 15. Для тех, у кого эти показатели ниже, предусмотрена плата 50 рублей за возврат каждой вещи. В Байконуре, Калининграде, Магадане и на Дальнем Востоке действует повышенный тариф — 100 рублей за одну вещь. Эта информация опубликована на сайте Wildberries и через несколько дней появится в обновлённой версии мобильного приложения.



Теперь правила поменялись, но сумма 1000 рублей в них не прописана, она отображается при оформлении заказа.







Закон позволяет Wildberries брать деньги за возврат, но только в том случае, если товар не подошёл или не понравился, а если он оказался бракованным, маркетплейс не имеет права возлагать эти расходы на покупателя. При этом сдать товар в Wildberries намного проще без объяснения причин, нежели из-за брака. В первом случае достаточно просто принести товар в пункт выдачи и отдать его сотруднику, а во втором необходимо создавать заявку, фотографировать товар и его недостатки, а затем дожидаться одобрения (или отклонения) этой заявки. Иногда это приводит к тому, что покупатели возвращают бракованный товар без указания недостатков, и этот товар путешествует от одного покупателя к другому до тех пор, пока не найдётся кто-то, кого он устроит, пусть и с браком.



По логике законодателя плата за возврат введена для того, чтобы компенсировать продавцу его расходы на доставку товара, который оказался не нужен покупателю. Представляется маловероятным, что доставка таких товаров, как банка краски, обходится Wildberries в 1000 рублей за штуку. И ещё маловероятнее то, что маркетплейс отдаст все эти деньги продавцу, который оплачивает доставку.



Комментарий пресс-службы Wildberries:

Плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки: например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте. Речь преимущественно идет о таких «тяжелых» товарах, как телевизоры, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины. При этом, как и прежде, их доставка до покупателей остается полностью бесплатной, в том числе и подъем товара на этаж. Данная система тестируется, могут быть ошибки со стороны продавцов в части указания габаритов товаров — наша служба поддержки оперативно исправляет их. Обои, краска, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу.