Три нововведения iOS 17.2 Release Candidate

Олег

iOS 17.2


Компания Apple выпустила предрелизную сборку iOS 17.2 для бета-тестировщиков и в ней обнаружены некоторые изменения и нововведения. О них пишет MacRumors.

Вот список того, что появилось в самой последней сборке:

  • Исправлена ошибка, которая мешала заряжать iPhone 15 от беспроводных площадок в некоторых автомобилях.
  • Для Siri теперь открыт доступ к данным о здоровье — голосовой помощник может считывать их, а также добавлять новые данные.
  • Добавлена поддержка нового стандарта беспроводной зарядки Qi2 для линеек iPhone 13 и iPhone 14.

Главным же нововведением iOS 17.2 является приложение «Дневник», обзор которого у нас на сайте уже есть. Релиз iOS 17.2, скорее всего, можно ждать в ближайшую неделю. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+645
Pavel Nikiforov
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lonelysoul
+385
lonelysoul Pavel Nikiforov
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