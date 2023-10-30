Обзор приложения «Дневник» в iOS 17.2. Кажется, кто-то поленился сделать красиво

Олег

Дневник

На WWDC 2023 компания Apple анонсировала iOS 17 и, среди прочего, много рассказывала о своих наработках для психического и эмоционального здоровья пользователей. В рамках этого направления были представлены два больших нововведения: раздел «Настроение» в приложении «Здоровье» и отдельная утилита «Дневник».

Что касается последней, то о ней было немало разговоров. Некоторые аналитики даже пророчили смерть всем дневникам от сторонних разработчиков: дескать, сейчас Apple ворвется и сделает красиво. Но на деле всё оказалось… простовато. При этом своя аудитория у нового «Дневника» однозначно найдется.

Знакомство

Дневник

После обновления до iOS 17.2 иконка нового приложения автоматически появляется на рабочем столе — это разноцветная бабочка на темном фоне. Нажав на неё, видим приветственный экран с пояснением, куда мы вообще попали:

Дневник

По идее, суть этого приложения в ежедневных записях пользователя: он вносит в дневник всё, что с ним происходило за день, рефлексирует, в голове проговаривая пережитые эмоции и систематизируя мысли. Люди ведут дневники столетиями, ничего нового в этом нет; однако Apple постаралась упросить и цифровизировать данный процесс.

Помимо ваших мыслей и событий «Дневник» должен давать подсказки — обобщенные и персонализированные. Первые будут в приложении всегда, а на вторые вам нужно явным образом согласиться в начале работы с ним.

Подсказки Дневника

Вот как выглядят подсказки 👇 Обобщенные — это своего рода идеи, о чём сейчас написать, если у вас плохо с фантазией или просто мысли разлетаются. А с персонализированными подсказками почему не задалось: приложение не дало мне ни одной.

Подсказки Дневника

Возможно, для этого требуется какое-то время, чтобы утилита проанализировала мой распорядок и обычные дела в смартфоне. Но ведь я пользовался им и до обновления, некоторые данные уже должны быть собраны... Ну да ладно. 

Ведем целебные записи

Начать вести дневник очень просто — жмем большую кнопку с «плюсом» внизу экрана и видим окно для набора текста. Помимо него здесь есть простенький инструментарий: выбор подсказки, вставка фото из галереи или создание нового снимка, запись голосовой заметки и добавление геопозиции.

Начать!

Заметки

Сверху можно отметить запись ярлычком, а также выбрать для нее дату, в том числе и будущую — здесь я вижу для себя неплохую возможность использовать «Дневник» в качестве «списка дел на холодильнике».

Дата

Созданные ранее записи отображаются на главной странице приложения по хронологии — это обычная таймлиния с баннерами из ваших заметок. Если запись длинная, то на таймлинии она обрезается до 10 первых строк текста.

Длинная заметка

Небольшая странность: Apple зачем-то дублировала функции «Изменить» и «Удалить» — они доступны как по нажатию на «три точки» на заметке, так и после сдвига её в сторону. Как-то не в стиле компании.

В чем проблема?

Главной претензией к Apple со стороны интернета стало то, что «Дневник» слишком уж простой и малофункциональный. Взять даже странность, описанную выше: ощущение, что разработчики не знали, какие еще действия добавить, и просто продублировали одни и те же.

В целом «Дневник» — это те же «Заметки», только видоизмененные и упрощенные. Никаких вариантов визуального оформления карточек под настроение, алгоритмов сортировки, тегов и так далее. Я не нашел там даже рукописных зарисовок и пометок... Может, плохо искал.  

Нужно ли было в таком случае городить отдельное приложение? Вполне, почему нет. Но едва ли стоило так сильно акцентировать на нём внимание общественности и фанатов и подогревать в них чрезмерный интерес.

Сама утилита очень неплоха и займет свое место в привычках многих пользователей либо как список дел на таймлинии, либо как, собственно, дневник. Главную ошибку здесь совершили не разработчики, а маркетологи, но это же Apple. Может себе позволить. 

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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
Кто ведёт дневник не зайдёт, а кто не ведёт не заставит.
Вчера в 20:50
#
+114
migachevm tellurian
лучше и не скажешь👌 будем надеяться эпл примет во внимание предложения своих пользователей. те же заметки долго допиливали тоже, теперь вполне себе норм!
Вчера в 21:45
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+236
idpro
В 17:20 была новость про Журнал, теперь уже Дневник?
Вчера в 22:59
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