Центробанк готовит полезнейший закон, который сэкономит вам кучу денег. Банки взвоют



Центральный банк РФ готовит законопроект, который упростит клиентам банков переводы между своими счетами. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Норматив об отмене комиссии за переводы между собственными счетами в разных банках рассматривается уже с июля 2022 года. Центробанк настаивает на том, чтобы россияне могли бесплатно переводить сами себе до 1 400 000 рублей в месяц, но банки активно сопротивляются.



«В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн руб. должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения», — Алла Бакина, директор департамента НСПК ЦБ.



По данным «Коммерсанта», российские банки настаивают на гораздо меньшем лимите — они хотели бы видеть цифру в 300-600 тысяч в месяц без комиссии. Однако ЦБ рассчитывает, что в ближайшее время компромисс будет найден и сумма в 1,4 млн закрепится законодательно.



Напомним, что сейчас банки в принципе не учитывают направление перевода, то есть пересылка средств между картами и счетами тарифицируется одинаково, независимо от того, отправляете вы деньги другому человеку, или же просто самому себе в другой банк.