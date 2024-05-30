Центробанк нанес удар по дерзким правилам банков, которые ущемляют россиян

Олег

СБП


Банк России увеличил лимит переводов между собственными счетами клиентов. Теперь все банки должны сделать то же самое.

Напомним, что с 1 мая 2024 года вступили в силу новые правила ЦБ РФ, запрещающие комиссию при переводах между собственными счетами клиентов разных банков. Теперь можно переводить до 30 млн рублей в месяц и не платить ни рубля комиссии, если оба счета — отправления и получения — принадлежат вам. Банки не имеют права запретить перевод или взимать за него какие-либо сборы.

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Однако некоторые финорганизации решили ввести собственные дополнительные ограничения. Они подняли общий лимит до 30 млн рублей в месяц, однако установили мизерные суточные лимиты, а также ограничения по сумме в пределах одной операции. То есть, технически вы можете перевести на другой свой счет 30 млн в месяц, но банк не позволит отправить более чем 1 млн в день и больше 150 тысяч за один перевод. В итоге, чтобы перевести всю сумму, вам придется совершать множество мелких переводов каждый день на протяжении месяца.

Центробанк РФ увидел эту проблему и выпустил дополнение к вступившему в силу правилу. Теперь каждый банк обязан повысить максимальную планку одного перевода через СБП до 30 млн рублей. То есть, организация должна позволить вам перевести всю сумму одной операцией без всяких усложнений и дополнений. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Dmitriy
+955
Dmitriy
Империя наносит ответный удар!
2 часа назад в 15:26
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Anatoly076
+191
Anatoly076
Ну да вот еще! Сейчас Центробанк офигеет от того на что готовы банки. Сейчас начнутся переводы с запросами и проверками через СБ, чтобы мы подождали несколько дней — потому что не написано за какой период банк обязан исполнить перевод! Далее создадут новый продукт — страхование перевода от мошенников! Ну чтобы деньги не похитили во время транзакции! Далее ужесточат режим «проверки происхождения денег!» — это же огромный отток денежной массы в банке. А так считай надо удостовериться что деньги переводимые как пришли , покрутились в банке, так и ушли. Далее покажут результаты нагрузочных тестирований — мол такие объемы нельзя выводить одной транзакцией.
Для гос. учреждения начнется война с дебилизмом — банковская сфера самая зарегламентированная в России! Замучаетесь их гнуть.
2 часа назад в 15:41
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