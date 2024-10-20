Центробанк назвал обязательное действие, когда вам прислали голосовое сообщение



Мошенники активно пользуются голосовыми сообщениями, чтобы выдать себя за других людей. Об этом пишет образовательный проект Центробанка — «Финкульт».



Согласно источнику, если вы получили голосовое сообщение от родственника, друга или знакомого с просьбой помочь материально — занять до зарплаты, добавить до покупки и так далее — это может быть мошенник. Дело в том, что разводилы регулярно и довольно успешно угоняют аккаунты Telegram и других мессенджеров (например, вот так), а потом проходятся по списку контактов в учетной записи, рассылая поддельные голосовые сообщения.







Чтобы войс звучал натурально, как будто его отправил настоящий владелец аккаунта, мошенники берут записи голоса из его старых чатов и загружают в нейросеть, получая в ответ образец голоса «идентичный натуральному». Этот сэмпл используется, чтобы наговорить совершенно любой текст для дальнейшей отправки ничего не подозревающим контактам жертвы угона.



Центробанк рекомендует: если вам пришло голосовое сообщение с просьбой о финансовой помощи, нужно обязательно перезвонить человеку и убедиться, что отправитель — именно он. Есть большая вероятность, что вы будете неприятно удивлены.



Ранее мы Чтобы войс звучал натурально, как будто его отправил настоящий владелец аккаунта, мошенники берут записи голоса из его старых чатов и загружают в нейросеть, получая в ответ образец голоса «идентичный натуральному». Этот сэмпл используется, чтобы наговорить совершенно любой текст для дальнейшей отправки ничего не подозревающим контактам жертвы угона.Центробанк рекомендует: если вам пришло голосовое сообщение с просьбой о финансовой помощи, нужно обязательно перезвонить человеку и убедиться, что отправитель — именно он. Есть большая вероятность, что вы будете неприятно удивлены.Ранее мы рассуждали об уместности и удобстве голосовых сообщений, а также перечисляли самые бесячие привычки некоторых людей в переписке.