Центробанк назвал обязательное действие, когда вам прислали голосовое сообщение

Олег

Голосовые


Мошенники активно пользуются голосовыми сообщениями, чтобы выдать себя за других людей. Об этом пишет образовательный проект Центробанка — «Финкульт».

Согласно источнику, если вы получили голосовое сообщение от родственника, друга или знакомого с просьбой помочь материально — занять до зарплаты, добавить до покупки и так далее — это может быть мошенник. Дело в том, что разводилы регулярно и довольно успешно угоняют аккаунты Telegram и других мессенджеров (например, вот так), а потом проходятся по списку контактов в учетной записи, рассылая поддельные голосовые сообщения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Чтобы войс звучал натурально, как будто его отправил настоящий владелец аккаунта, мошенники берут записи голоса из его старых чатов и загружают в нейросеть, получая в ответ образец голоса «идентичный натуральному». Этот сэмпл используется, чтобы наговорить совершенно любой текст для дальнейшей отправки ничего не подозревающим контактам жертвы угона.

Центробанк рекомендует: если вам пришло голосовое сообщение с просьбой о финансовой помощи, нужно обязательно перезвонить человеку и убедиться, что отправитель — именно он. Есть большая вероятность, что вы будете неприятно удивлены.

Ранее мы рассуждали об уместности и удобстве голосовых сообщений, а также перечисляли самые бесячие привычки некоторых людей в переписке. 

5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Финкульт
Cсылки по теме:
Т-Банк заставит мошенников забыть о вашем существовании
«Сбербанк» рассказал о новой уловке мошенников
РКН думает запретить звонки в мессенджерах

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+18
TheEwb
Я еще по смс и войсам не переводил деньги а если и перевожу то у меня реквизиты тех кому надо, что они втирают?
Вчера в 20:54
#
tellurian
+1956
tellurian
Минфин предлагает ввести НДС на импортные товары с маркетплейсов.

По мнению замглавы министерства Алексея Сазанова, к интернет-торговле следует применять общие правила налогообложения. Если пошлина будет введена, то ее будут взимать с полной стоимости товара, а не с суммы превышения беспошлинного ввоза.
Вчера в 21:07
#
+717
jkttim tellurian
Когда новость из комментария интереснее статьи 🤣😂
Вчера в 22:31
#
XuliGAN
+157
XuliGAN
Неужели нету нормального программиста что бы наладил в приложении просмотр видео, это же кощунство! Годами вылетает неужели у вас уши не горят когда вас матерят? 😒
Вчера в 22:43
#

Читайте также