Центробанк назвал обязательное действие, когда вам прислали голосовое сообщение

Мошенники активно пользуются голосовыми сообщениями, чтобы выдать себя за других людей. Об этом пишет образовательный проект Центробанка — «Финкульт».
Согласно источнику, если вы получили голосовое сообщение от родственника, друга или знакомого с просьбой помочь материально — занять до зарплаты, добавить до покупки и так далее — это может быть мошенник. Дело в том, что разводилы регулярно и довольно успешно угоняют аккаунты Telegram и других мессенджеров (например, вот так), а потом проходятся по списку контактов в учетной записи, рассылая поддельные голосовые сообщения.
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Чтобы войс звучал натурально, как будто его отправил настоящий владелец аккаунта, мошенники берут записи голоса из его старых чатов и загружают в нейросеть, получая в ответ образец голоса «идентичный натуральному». Этот сэмпл используется, чтобы наговорить совершенно любой текст для дальнейшей отправки ничего не подозревающим контактам жертвы угона.
Центробанк рекомендует: если вам пришло голосовое сообщение с просьбой о финансовой помощи, нужно обязательно перезвонить человеку и убедиться, что отправитель — именно он. Есть большая вероятность, что вы будете неприятно удивлены.
Ранее мы рассуждали об уместности и удобстве голосовых сообщений, а также перечисляли самые бесячие привычки некоторых людей в переписке.