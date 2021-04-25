Большой пожар вспыхнул на фабрике Shengrui Electronic Technology в Шанхае. Завод является одним из крупнейших сборщиков продукции Apple.
Завод продолжал гореть почти сутки. За это время его пытались потушить более 120 пожарных машин, около 900 человек и 8 роботов. К сожалению, в процессе борьбы с огнем погибли двое пожарных; кроме того, минимум шесть работников фабрики не удалось спасти. Причину возгорания выяснить пока не удалось, но очаг был довольно серьезным, так как большая часть зданий завода оказалась охвачена огнем. Скорее всего, Apple будет проводить собственное расследование этой трагедии, и предпримет соответствующие меры, чтобы предотвратить подобное в будущем.
Shengrui Electronic Technology является частью Casetek Group, которая выпускает по заказу Apple корпуса для iPad и MacBook. Пожар может существенно повлиять на планы компании — в начале недели были представлены новые iPad Pro. Теперь планшеты могут оказаться в дефиците. Скорее всего, у Apple есть запасные пути на случай ЧП — можно предположить, что часть заказов будет переведена на другие фабрики. Однако эти перестановки займут какое-то время, в следствие чего новые устройства появятся на свет позже, чем планировалось, что может создать дефицит устройств в случае их большой популярности.
Ранее журналисты обратили внимание на недостатки другого свежего продукта Apple — смарт-метки AirTag. В частности, новый аксессуар очень быстро теряет презентабельный вид.
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Эппл , ты меня слышишь?))))