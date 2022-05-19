У карт «Мир» убрали неприятное ограничение





Российские власти уладили с Турцией вопрос об использовании карт «Мир». Их снова будут принимать к оплате в турецких отелях и магазинах, а также их можно будет использовать в местных банкоматах для пополнения счёта и снятия денег.



Ранее часть турецких сервисов отказались работать с картами «Мир» из-за опасения вторичных санкций со стороны США и стран Евросоюза. Сейчас таких опасений, вероятно, нет.



Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция создали условия для оплаты в турецких отелях. Расчёты будут производиться в рублях или лирах:





«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнёрами подробно это обсудили», — заявил вице-премьер.