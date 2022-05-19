Мир Банки

У карт «Мир» убрали неприятное ограничение

Александр



Российские власти уладили с Турцией вопрос об использовании карт «Мир». Их снова будут принимать к оплате в турецких отелях и магазинах, а также их можно будет использовать в местных банкоматах для пополнения счёта и снятия денег.

Ранее часть турецких сервисов отказались работать с картами «Мир» из-за опасения вторичных санкций со стороны США и стран Евросоюза. Сейчас таких опасений, вероятно, нет.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция создали условия для оплаты в турецких отелях. Расчёты будут производиться в рублях или лирах:

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнёрами подробно это обсудили», — заявил вице-премьер.

Власти США планируют ввести санкции против платёжной системы «Мир» и компании НСПК, которой она принадлежит. Также они хотят провести проверку китайской системы UnionPay, которая сотрудничает с НСПК, выпуская кобрендинговые карты «Мир»-UnionPay. Американские чиновники полагают, что «Мир» и UnionPay создают условия для обхода санкций, позволяя россиянам проводить международные платежи.



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Источник:
SecretMag
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Комментарии

kardigan
+2484
kardigan
Я не стал бы с ними сотрудничать-они поставляют оружие и наши туристы получается компенсируют их потери. Бизнес на крови.
2 часа назад в 11:37
#
+87
Snowden kardigan
Двуличие мрази
час назад в 11:56
#
+54
lorxela kardigan
А что случилось?
6 секунд назад
#
–6
876589
Полностью с Вами согласен
2 часа назад в 11:39
#
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