Что такое кобейджинговая карта «МИР»-UnionPay и почему все её резко захотели? Разбираемся

Вчера, 10 марта 2022 года, с Россией перестали сотрудничать две крупнейшие международные платежные системы — Visa и MasterCard. Выпуском пластиковых и виртуальных карт этих систем занимались практически все российские банки, логотип Visa или MasterCard на банковском пластике де-факто считался стандартом индустрии.
Из-за последних событий в Украине российские банки больше не смогут выпускать и выдавать карты Visa и MasterCard. Что это означает для простых россиян? Любые платежи, хоть как-то связанные с зарубежными компаниями, становятся невозможными. Будь это безналичная оплата кофе в Стамбуле, покупка игры в Apple App Store или подписка на YouTube Premium — ваша карта, выпущенная российским банком, не сможет вам в этом помочь.
Платежная система — это не запатентованная технология, поэтому любая страна может создать свою. Например, за последние несколько лет в России создали собственный внутренний аналог Visa и MasterCard: он называется «МИР» и долгое время многие из нас тихо потешались над этой системой. Можно по-разному относиться к тому, что происходит вокруг, но нельзя отрицать данность — карты «МИР» в ближайшее время станут нашими лучшими друзьями.
Однако «МИР» решает далеко не все проблемы. Начать хотя бы с платежей за границей: карты «МИР» работают только в нескольких странах, и, скорее всего, далеко не все из нас ездят обычно именно туда. Но существует еще один выход из положения — платежная система UnionPay или же кобейджинговая карта «МИР»-UnionPay.
Что такое UnionPay
Чуть выше мы говорили, что любая страна в теории может создать собственную платежную систему. Именно это сделал Китай — UnionPay это китайская платежная система, запущенная в далеком 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. Её главное преимущество перед нашим «МИРом» — распространенность. Китай заключил соглашения со 180 странами мира, благодаря чему граждане Китая могут без проблем путешествовать и пользоваться своими китайскими банковскими картами за границей. Кроме того, UnionPay без проблем работает со всеми мировыми валютами.
Функционирует UnionPay и в России, правда до последнего времени многие о нем даже не слышали. Дело в том, что Visa и MasterCard полностью удовлетворяли запросам россиян, поэтому задумываться об альтернативах просто не было смысла. Теперь же использование UnionPay выглядит как единственный более-менее удобный выход из сложившейся ситуации.
Кобейджинговая карта
Почему карты «МИР»-UnionPay называются «кобейджинговыми»? Всё просто: это кооперация, соглашение, совместная работа двух платежных систем — российского «МИРа» и китайской UnionPay. Там где поддерживается одна из них, работает и другая — и наоборот.
Где её взять?
По вышеописанным причинам выпуском карт «МИР»-UnionPay до сих пор в потоковом режиме занимались лишь несколько российских банков: «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» (ныне санкционный), «Солидарность», «Восточный» (выкуплен ныне санкционным «Совкомбанком»), «ВБРР», «Приморье» и другие малоизвестные организации. Некоторые из них выпускают как UnionPay-карты, так и кобейджинговые, что для обычного пользователя мало чем различается.
К сожалению, большинство из предоставляющих такие карты организаций берут деньги за эмитирование UnionPay — причем с учетом мартовского ажиотажа ценники серьезно и необоснованно поднялись. Например, «Россельхозбанк» откроет вам карту UnionPay за 7500 рублей, «Солидарность» — за 1500 рублей, и так далее.
Учитывайте — эти цифры взяты с официальных сайтов и по факту могут отличаться. Например, издание «Фонтанка» рассказало о жительнице Санкт-Петербурга, которая пришла в банк оформить кобейджинговую карту «МИР»-UnionPay, но сотрудник назвал ей сумму в 15000 рублей — на сайте при оформлении заявки сумма была указана кратно меньшая. В самом банке при этом назвали тариф в 10 тысяч рублей.
Недавно о выпуске таких карт заявил и «Почта Банк», и вроде бы даже предоставляет их бесплатно. Но проверить это пока не удалось — СМИ пишут, что по факту обращения в отделение «Почта Банк» просил «прийти попозже».
Конечно, если карта вам необходима срочно для «горящей» поездки — дело ваше. Однако объективно прайс на открытие новомодного «пластика» сейчас явно завышен, и разумнее будет просто подождать.
А нормальные банки будут?
Почти сразу после того, как Visa и MasterCard анонсировали свой уход из РФ, «Альфа-банк» пообещал в скором времени начать выпуск кобейджинговых карт «МИР»-UnionPay. Кроме того, подобные намерения вскоре после него высказали «Тинькофф» и «Сбер». Скорее всего, в этих крупных и популярных банках заветную карту завести будет куда проще и выгоднее.
Нужна ли мне карта UnionPay?
Ответ разделю на несколько частей.
- «Я живу и работаю в РФ». Скорее всего, вам будет достаточно карты отечественной системы «МИР», или даже вашей текущей карты Visa/MasterCard, если она у вас есть (подробнее об этом здесь). Единственное, для чего вам может пригодиться UnionPay или кобейджинговая карта — оплата зарубежных сервисов или подписок, а также платежи в западных онлайн-магазинах. Однако здесь стоит помнить, что UnionPay — не панацея; если он выпущен санкционным банком, операция всё равно может не пройти.
- «Я собираюсь за границу». Да, вам пригодится UnionPay. Как минимум, чтобы снять наличные — ведь вывозить из страны более $10 тысяч «в руках» пока запрещено. Да и вообще, гораздо проще и удобнее просто платить картой и не таскать в карманах мелочь или засаленные купюры.
- «Я уже за границей». Вы в «интересном» положении. Скорее всего, удаленно открыть полноценную карту UnionPay вы не сможете. Максимум, на что можно рассчитывать — виртуальная карта одного из банков, клиентом которого вы уже являетесь (если он вообще их будет выпускать), которую возможно получится добавить в Apple Pay. Но далеко не все банкоматы за границей позволяют снимать наличные без пластика, поэтому такой способ позволит вам разве что рассчитываться «безналом». Возможно, вам стоит задуматься об открытии местной карты в стране пребывания — многие зарубежные банки выдают «дебетовки» иностранцам. А пополнить её можно будет переводом со своей российской карты; только обязательно уточните этот вопрос при получении зарубежной карты.
Стоит упомянуть, что в мире существует еще несколько альтернативных платежных систем. В частности, это American Express и японская JCB. Обе страны присоединились к санкциям против РФ, а значит рассчитывать на эти системы особо не стоит.
Что касается UnionPay и кобейджинга с «МИР» — такая карта пригодится вам только для зарубежных поездок или расчетов в заграничных магазинах и сервисах. Отметим, что многие из таких компаний приостановили всякие контакты с россиянами, а значит и такое применение заветного «пластика» под вопросом.
В любом случае, если вы всё же хотите получить кобейджинговую карту «МИР»-UnionPay, советую вам подождать, пока их будут выдавать крупные популярные банки — а может быть и ваш собственный. Тогда не придется стоять в огромных порожденных паникой очередях, переплачивать за воздух и мириться с невыгодными тарифами.