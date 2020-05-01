Древнейшее ископаемое млекопитающее из Южного полушария озадачивает ученых своим несуразным телом, странными отверстиями в черепе и зубами, которые выглядят так, будто они были в пасти «пришельца из космоса».
Новое ископаемое, о котором 29 апреля сообщалось в журнале Nature, является самым старым (и единственным) почти полным скелетом из вымершей группы млекопитающих, известных как гондванатерианцы. Эти таинственные животные жили бок о бок с динозаврами на южном суперконтиненте Гондвана. Они известны по небольшому количеству зубов и фрагментов костей, единственному черепу и новому замечательному скелету животного, которого первооткрыватели окрестили «сумасшедшим зверем».
Это ископаемое было найдено на северо-западе Мадагаскара и датируется 66 миллионами лет, то есть зверь жил в конце Мелового периода. Мадагаскар в то время уже был островом, отделившись от Африки 88 миллионов лет назад, и животные, которые там жили, были совершенно причудливыми, сказал Дэвид Краузе, старший куратор палеонтологии позвоночных в Денверском Музее Природы и науки, который руководил новым исследованием.
Остров чудес
На Мадагаскаре в то время жило много необычных тварей: например, хищный зубастый динозавр Masiakasaurus knopfleri, лягушка длиной с карандаш, поедающая детенышей динозавров, за что ее назвали Beelzebufo ampinga, или «дьявольская лягушка», ну и под конец — травоядный крокодил с короткой мордой и тупыми зубами.
«Мы на самом деле думаем, что на острове жил крокодил, поедающий растения, и он явно уступает пальму первенства по странности новому зверю», — сказал Краузе во время брифинга для прессы.
Итак, новое млекопитающие называется Adalatherium hui (гусары, молчать). Полевая экспедиция во главе с Краузе и его коллегами выкопала этот потрясающий скелет из земли во время раскопок на Мадагаскаре, причем совершенно случайно. Они пытались собрать найденный поблизости скелет крокодила, сказал Рэймонд Роджерс, профессор и заведующий кафедрой геологии в колледже Макалестер в Миннесоте, который участвовал в исследовании. «Мы нашли скелет рептилии, не зная, что рядом с ним есть млекопитающее», — говорил он.
Потребовались месяцы, чтобы полностью извлечь скелет животного размером с енота из породы, но работа того явно стоила. Сохранилась большая часть скелета, за исключением задней части черепа и некоторых частей бедер. Никогда прежде не находили такой полный скелет гондванатерианца.
Предыдущим наиболее хорошо сохранившимся экземпляром был череп большеглазого травоядного животного, о котором Краузе и его команда сообщали в журнале Nature в 2014 году. Исследователи связывают первозданную сохранность новообретенного A. hui с селевым потоком, который внезапно похоронил это существо. Такие селевые потоки, по-видимому, происходили в то время на Мадагаскаре ежесезонно.
«Вероятно, он был похоронен заживо одним из этих селевых потоков», — сказал Роджерс.
Название млекопитающего происходит от малагасийского слова «сумасшедший» и латинизированного греческого «зверь». Видовое название hui дано в честь Яомин Ху, палеонтолога позвоночных, который умер в 2008 году.
Самое странное млекопитающее
Дэвид Краузе (слева спереди) с командой несут гипсовый защитный чехол, содержащий скелет A. hui.
Adalatherium hui большинство людей издали, скорее всего, приняли бы за барсука, однако на самом деле он не был похож ни на одно млекопитающее. Большинство ранних млекопитающих имели вытянутые лапы, немного похожие на лапы современных крокодилов. Задние лапы A. hui тоже были вытянуты вперед. Но его передние лапы были выровнены под туловищем, как у кошки или собаки.
Это выравнивание настолько удивительно, что исследователи, изучающие A. hui, понятия не имеют, как это существо двигалось. У него были сильные мышцы спины, которые указывают на то, что его зад, вероятно, двигался из стороны в сторону, когда он шел, сказала соавтор исследования Симона Хоффман, анатом из Нью-Йоркского технологического института.
«Это, вероятно, означает, что он действительно отличался от всего, что жило в прошлом или живет сегодня», — сказала Хоффман.
По словам Краузе, зубы у Adalatherium hui были настолько странными, что впору сравнивать этого зверя с Чужим. Их выпуклости и гребни не соответствуют ни одной из известных моделей зубов у вымерших или ныне живых млекопитающих. У животного были выступающие резцы, похожие на таковые у грызунов, но эмаль при этом была только на щечной стороне. Тем не менее, по словам Краузе, эти зубы говорят о том, что животное, вероятно, было травоядным, использующим свои резцы для грызения.
Мадагаскар 183, 124, 88 и 66 млн лет назад.
Череп A. hui имеет странные отверстия. Некоторые из них имеют объяснения — они позволяли кровеносным сосудам и нервам проходить к морде. По словам Краузе, количество этих отверстий свидетельствует об очень чувствительной морде, что заставляет исследователей заподозрить, что зверь имел пышные усы. Краузе также предположил, что сильные когти животного указывают на то, что это копатель; поэтому, возможно, чувствительный нос позволял животному улавливать вибрации почвы в темных подземных ходах.
Еще одно большое отверстие, расположенное в верхней части морды, является полной загадкой, сказал Краузе. Ничего подобного раньше не видели на черепе млекопитающих. Вероятно, это отверстие было закрыто хрящом, но исследователи понятия не имеют, зачем он был нужен.
Эволюция млекопитающих
Увы, это не наш пра-пра-прадедушка: на сегодняшний день не известен ни один живой потомок A. hui. На самом деле, ни одно из современных млекопитающих на Мадагаскаре не связано с животными, жившими там в Меловой период, сказал Краузе.
Это говорит о том, что все древние млекопитающие Мадагаскара вымерли в конце Мела от последствий столкновения астероида с Землей, который также уничтожил нептичьих динозавров. По словам Краузе, сегодняшние мадагаскарские млекопитающие, вероятно, произошли от животных, которые гораздо позже доплыли до этого острова на гигантских плотах из растительности, «отпочковавшихся» от Африки.
Но открытие Adalatherium hui предполагает, что даже в те времена, когда на нашей планете царствовали динозавры, замкнутые островные экосистемы приводили порой к странной эволюции. Ученые давно знают, что виды, изолированные на островах, имеют тенденцию эволюционировать странным образом. Острова могут породить гигантов, таких как, например, грозный комодский дракон, или карликов, таких как ныне вымершие пигмеи-мамонты, которые когда-то бродили по Криту.
И новый зверь показывает, что на Мадагаскаре происходило нечто похожее. A. hui, например, весил около 3 килограммов — в 100 раз тяжелее, чем остальные ранние млекопитающие того времени, которые обычно были размером с мышь. Это третье по величине млекопитающее, жившее в Мезозое и обнаруженное в Южном полушарии.
Исследователи все еще работают над тем, чтобы понять манеру движения Adalatherium hui и его странные приспособления. У них также есть много других ископаемых с Мадагаскара, которые могут пролить свет на этого необычного зверя. С 1993 года группа раскопала более 20 000 ископаемых образцов из этого региона. Подчеркивая редкость находки, из этого количества лишь 12 окаменелостей относится к млекопитающим.
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