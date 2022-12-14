В чатах «VK Мессенджера» появились публикации сообществ
Александр Кузнецов —
Соцсеть «ВКонтакте» выпустила бета-версию приложения «VK Мессенджер» для Android и iOS — теперь можно следить за публикациями в пабликах в формате чатов. Новая функция поможет получать информацию от авторов, блогеров и медиа, а также не пропускать свежие публикации сообществ.
Во время общения в чатах можно моментально увидеть свежие публикации создателей контента в привычном формате мессенджера. Выбирать сообщества и читать опубликованные посты можно не покидая приложение: подписки доступны на главном экране «VK Мессенджера». При необходимости отдельные сообщества можно скрыть — они попадут в архив и не будут показываться на главном экране.
В «VK Мессенджере» также появилась поддержка мультипушей: если у пользователя несколько аккаунтов (например, учебный и личный), можно получать уведомления от всех.
Ранее в «VK Мессенджере» была реализована возможность группировать чаты по папкам для удобного разделения личных, рабочих и учебных переписок. Кроме того, приложение было адаптировано под экраны iPad. Актуальная версия «VK Мессенджера» доступна по ссылке vk.me/app.
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