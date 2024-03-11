В чатах WhatsApp появится важное сообщение. О чем оно говорит?

Артем
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Фото: Unsplash

В последней бета-версии мессенджера тестеры увидели новую функцию безопасности. Она сообщает участникам беседы, что их диалог полностью защищен.

Об этом сообщают авторы издания WABetainfo, которые следят за изменениями WhatsApp. Скромная, но удобная функция появилась в бете 2.24.6.11 для Android-смартфонов, которая была взята непосредственно из Google Play. 

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Теперь под названием чата или контакта можно будет заметить сообщение end-to-end encrypted. Появление подписи означает, что данный диалог защищен сквозным шифрованием, а значит его не смогут прочитать мошенники или кто-либо еще. 

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Сообщается, что функция пока доступна только участникам программы тестирования и, скорее всего, в финальной версии будет заменена на более привлекательную иконку или индикатор. Сейчас опция постепенно разворачивается и дойдет до всех пользователей в течение ближайших недель.
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Источник:
WABetainfo
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