WhatsApp глубже интегрируется в Android. Можно лишний раз не заходить в мессенджер



WhatsApp работает над интеграцией в нативное приложение «Google Телефон». Об этом пишет Rozetked со ссылкой на инсайдера из X-Twitter.



Согласно источнику, в бета-версии штатного приложения для звонков Android начала «подтягиваться» история звонков через WhatsApp. Ранее посмотреть её можно было лишь внутри мессенджера, а в скором времени Android объединит такие звонки с сотовыми в единый список.







Помимо просмотра пользователь сможет сразу перенабрать абонента из списка «Google Телефона», а также написать ему сообщение. Нечто подобное уже реализовано в iOS: штатная «звонилка» собирает историю звонков со всех популярных мессенджеров и по нажатию на абонента перебрасывает пользователя в соответствующее приложение, автоматически инициируя исходящий вызов внутри него.