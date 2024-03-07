WhatsApp глубже интегрируется в Android. Можно лишний раз не заходить в мессенджер

Олег

WhatsApp


WhatsApp работает над интеграцией в нативное приложение «Google Телефон». Об этом пишет Rozetked со ссылкой на инсайдера из X-Twitter.

Согласно источнику, в бета-версии штатного приложения для звонков Android начала «подтягиваться» история звонков через WhatsApp. Ранее посмотреть её можно было лишь внутри мессенджера, а в скором времени Android объединит такие звонки с сотовыми в единый список.

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Помимо просмотра пользователь сможет сразу перенабрать абонента из списка «Google Телефона», а также написать ему сообщение. Нечто подобное уже реализовано в iOS: штатная «звонилка» собирает историю звонков со всех популярных мессенджеров и по нажатию на абонента перебрасывает пользователя в соответствующее приложение, автоматически инициируя исходящий вызов внутри него. 

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Источник:
Rozetked
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