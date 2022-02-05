



Дизайнеры Google объявили об изменениях в логотипе Chrome. Большинство пользователей браузера вряд ли заметят отличия, но они есть, и в них вкладывался определённый смысл.



Последний раз компания Google меняла иконку Chrome 8 лет назад — в 2014 году. В сравнении с предыдущей версией логотипа синий кружок в середине был увеличен, все цвета стали ярче и насыщеннее, убраны эффекты тени и добавлен градиент. Более ранние версии логотипа создавались с эффектом объёма и преломления света.



Дизайнеры отмечают ещё одну особенность нового логотипа. Они выяснили, что прежнее сочетание оттенков зелёного и красного создавало неприятную цветовую вибрацию. От неё удалось избавиться добавлением едва заметного градиента, то есть плавным смягчением оттенков.







Новый логотип Chrome адаптирован для разных платформ в соответствии с их языком дизайна. Так, в Windows 10 и 11 у иконки более плавный вид, в Chrome OS более чёткие цвета, а в macOS добавлен лёгкий эффект объёмности.







