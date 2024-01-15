В Gmail для Android появилась самая полезная кнопка современности

Олег
Gmail

Компания Google наконец добавила кнопку отписки от рассылок в свое приложение для управления email. Об этом пишет Phone Arena.

Мы уже рассказывали, что эта полезнейшая опция поначалу пришла только в iOS-приложение Gmail. Пользователи iPhone и iPad получили возможность отказываться от рекламных рассылок одним нажатием на заметную кнопку вместо того, чтобы листать рекламные письма до «подвала» и искать маленькую серую строчку «Отписаться». Теперь нововведение докатилось и до Android.

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Согласно источнику, кнопка «Отписаться» в шапке письма теперь доступна и на смартфонах под управлением Android. Она сама находит в теле письма ссылку на отписку от конкретной рассылки и выводит её в удобный и легкозаметный вид в самом верху интерфейса просмотра письма.

Фича уже доступна в свежей версии Gmail для Android, но у некоторых может появиться не сразу.
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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+2759
tellurian
В mail.ru пользуюсь. Сделали пару лет назад, не помню точно.
час назад в 20:50
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