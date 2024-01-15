В Gmail для Android появилась самая полезная кнопка современности



Компания Google наконец добавила кнопку отписки от рассылок в свое приложение для управления email. Об этом пишет Phone Arena.



Мы уже



Компания Google наконец добавила кнопку отписки от рассылок в свое приложение для управления email. Об этом пишет Phone Arena.Мы уже рассказывали , что эта полезнейшая опция поначалу пришла только в iOS-приложение Gmail. Пользователи iPhone и iPad получили возможность отказываться от рекламных рассылок одним нажатием на заметную кнопку вместо того, чтобы листать рекламные письма до «подвала» и искать маленькую серую строчку «Отписаться». Теперь нововведение докатилось и до Android.



Согласно источнику, кнопка «Отписаться» в шапке письма теперь доступна и на смартфонах под управлением Android. Она сама находит в теле письма ссылку на отписку от конкретной рассылки и выводит её в удобный и легкозаметный вид в самом верху интерфейса просмотра письма.



Фича уже доступна в свежей версии Gmail для Android, но у некоторых может появиться не сразу.