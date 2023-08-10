Приложение Google Почта получило обновление, которого очень не хватало

Артем
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Приложение Gmail теперь может переводить электронные письма на разные языки. Это позволит преодолеть языковой барьер без надобности открывать отдельно Google Переводчик.

Если язык электронного письма не соответствует настройкам вашей учетной записи, над текстом появится баннер с настройками перевода. Чтобы перевести письмо, просто нажмите на соответствующую кнопку. Также есть возможность переводить в автоматическом режиме или вернуться к оригиналу.


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Если вы случайно закрыли всплывшую клавишу, достаточно выйти в общий список и зайти снова.

Обновление уже начало постепенно приходить владельцам Android-устройств и развернется в течение полутора недель. Пользователи iOS получат доступ к переводу 21 августа.
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Источник:
Chrome Unboxed
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