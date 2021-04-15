Компания Google готовит крупное обновление сервиса для хранения фотографий и видео «Google Фото». Одним из нововведений станет улучшенный поиск по галерее.
«Google Фото» уже сейчас использует искусственный интеллект для анализа фотографий, что упрощает поиск нужных снимков. Например, можно вписать в строке поиска «кошка», и в результате будут показаны все фотографии, на которых присутствует это животное.
В скором времени искать фотографии в «Google Фото» можно будет с использованием нескольких ключевых слов. Это удобно, если у вас огромная коллекция, и одного ключевого слова оказывается недостаточно для того, чтобы быстро найти нужную фотографию. Сузив фильтр, можно быстро получить на выходе то, что вы ищете.
Это нововведение должно появиться в «Google Фото» на Android и iOS. Впрочем, этим летом многие пользователи будут озадачены поиском нового сервиса для хранения фотографий. Дело в том, что Google в целях экономии запретит хранить неограниченный объём контента, и все новые файлы будут отнимать место из облачного хранилища (15 ГБ по умолчанию). Видимо, Google рассчитывает на то, что пользователи будут расширять доступное место за деньги, но желающих платить за то, что раньше было бесплатным, вряд ли будет много.
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