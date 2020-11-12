Google Фото
Google изменит условия предоставления места в облачном сервисе для хранения и редактирования фотографий и видео. Такое решение обуславливается высоким спросом, по словам компании, его использует более миллиарда человек, еженедельно загружается 28 миллиардов фото, а всего в данный момент там хранится 4 триллиона снимков.

Сейчас каждый пользователь учетной записи Google получает 15 ГБ бесплатно. Это пространство используется такими сервисами как «Google Диск», Gmail и «Google Фото». Последний до недавнего времени предоставлял возможность безлимитного хранения для фотографий в «высоком» качестве, а для снимков в «исходном» качестве необходимо покупать дополнительное место, если стандартных 15 ГБ не хватает. Разрешение фотографий в «высоком» качестве составляет 16 МП, а видео — 1080p.

С 1 июня 2021 года все новые снимки и видео будут занимать место в бесплатном хранилище учетной записи Google. Ограничение не затронет загруженные ранее файлы. Для хранения компания предлагает с нового года перейти на платные тарифные планы:
  • 100 ГБ — 139 рублей в месяц
  • 200 ГБ — 219 рублей в месяц
  • 2 ТБ — 699 рублей в месяц
Еще раз напомним, все загруженные фотографии и видео «высокого» качества в «Google Фото» до 1 июня не будут учитываться. Изменения политики сервиса также не затронут владельцев смартфонов Google Pixel.

До 1 июня 2021 году у пользователей «Google Фото» будет достаточно времени, чтобы подыскать себе бесплатную альтернативу или присмотреть себе подходящий тарифный план. Компания обещала сообщить в приложении и по почте всем пользователям, чей объем бесплатного хранилища заканчивается. Вот тут запущен специальный раздел, который поможет следить за пространством.


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Источник:

The Verge The Verge

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