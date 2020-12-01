В Татарстане презентация робота-дезинфеткора MedBot М-304 обернулась неприятным инцидентом. В ходе демонстрации устройства журналисты получили ожоги глаз. Всё дело в том, что долго находиться рядом с таким роботом во включенном состоянии нельзя, но об этом никто не предупредил сотрудников СМИ.
После презентации MedBot М-304 у журналистов заболели глаза и пришлось обратиться за помощью в больницу. Робот-дезинфектор — это разработка одного из резидентов Иннополиса, компании «Робософт». Его основная функция дезинфицировать помещение с помощью ультрафиолетовых ламп.
«УФ-излучение известно тем, что хорошо дезинфицирует помещения, но также именно благодаря ему мы получаем загар. При этом мощные УФ-лампы вполне способны навредить глазам, особенно без средств защиты, и коварство здесь в том, что эффект оказывается отложенным, что не позволяет сразу оценить опасность. Поэтому не стоит находиться в одном помещении с УФ-лампами и ни в коем случае нельзя смотреть на них при работе. Если же приходится работать вместе с УФ-лампами — стоит купить специальные „желтые“ защитные очки», — Егор Морозов, iGuides.
Создатели робота уже принесли извинения журналистам и возместили траты на лекарства. Как сообщает издание MASH, сотрудники компании «Робософт» отметили, что MedBot М-304 безопасен и дружелюбен.
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