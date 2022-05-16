Кино обход санкций

В кинотеатре Владивостока крутят пиратки поменяв название. Узнаете фильмы?

Артем
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В репертуаре кинотеатра Владивостока появились странные, но вполне узнаваемые названия фильмов. Таким образом владельцы решили перехитрить прокатчиков.

Этим способом решил воспользоваться один из местных кинозалов. Изменив название фильмов владельцы кинотеатра показывали нелегальные копии фильмов. Среди повторного проката появились долгожданные новинки с новым названием.

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На подмену обратили внимание пользователи Twitter. «Соник 2» превратился в «Синего ёжика 2», «Бэтмен» Мэтта Ривза стал «Летучей мышью», а диснеевский мультфильм «Я краснею» завуалировали под «Красную панду». 

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Однако хитрость прожила недолго и на данный момент фильмы сняты с показа. По крайней мере так указано на сайте кинотеатра «Москва».

Это не первый случай когда кинозалы показывают «запрещенные» новинки. В основном этим занимались менее заметные предприятия. Ранее мы рассказывали, как некоторый российские кинотеатры пытались обходить санкции, а предприимчивые жители арендовали залы, для нелегальных показов.
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Источник:
Twitter
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Комментарии

tellurian
+3680
tellurian
😂
Вчера в 13:04
#
Руслан
+61
Руслан
Синий ёжик прям повеселил)))
Вчера в 14:47
#
+31
Enquwer
Люди идиоты, им идут на встречу а они сразу в спам в соцсетях, чтобы об этом побыстрее узнали… не понимаю я этого вообще, ходите в кино, кайфуйте, зачем распространяться о запрещенке.
Вчера в 16:31
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