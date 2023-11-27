В Китае запустили спутниковый интернет. Лучше, чем у Илона Маска!





Компания Huawei анонсировала запуск низкоорбитальных спутников, которые обеспечат весь Китай доступом к быстрому и стабильному интернету. Примерно такой же проект — знаменитый Starlink — есть у принадлежащей Илону Маску компании SpaceX.



Разработкой спутникового интернета занимается та же команда в Huawei, что и работает над технологиями связи 6G. Её возглавляет Ванг Джун. Презентация проекта прошла в китайском городе Чунцин на мероприятии Aerospace Information Industry International Ecosystem Event, там было рассказано о возможностях и перспективах использования спутниковой связи на мобильных устройствах.









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