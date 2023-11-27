В Китае запустили спутниковый интернет. Лучше, чем у Илона Маска!

Александр



Компания Huawei анонсировала запуск низкоорбитальных спутников, которые обеспечат весь Китай доступом к быстрому и стабильному интернету. Примерно такой же проект — знаменитый Starlink — есть у принадлежащей Илону Маску компании SpaceX.

Разработкой спутникового интернета занимается та же команда в Huawei, что и работает над технологиями связи 6G. Её возглавляет Ванг Джун. Презентация проекта прошла в китайском городе Чунцин на мероприятии Aerospace Information Industry International Ecosystem Event, там было рассказано о возможностях и перспективах использования спутниковой связи на мобильных устройствах.



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Huawei уже запустила тестовый спутник, который показал довольно высокую скорость интернет-связи — до 660 Мбит/с. Скорость в сети Starlink почти в десять раз меньше, причём в последнее время она имеет тенденцию к снижению в сравнении с тем, что было на старте.

По словам Huawei, один и тот же спутник может использоваться для разных целей, обеспечивая голосовую связь, доступ в интернет и геолокацию. При этом качество связи будет высоким даже в местности, до сих пор не обеспеченной сотовой связью из-за низкой заселённости, географических сложностей и нецелесообразности инвестиций в размещение базовых станций.

Поддержка спутниковой связи предусмотрена у смартфона Huawei Mate 60 Pro, который тал большим хитом в Китае, ознаменовав возвращение Huawei в число лидеров на рынке смартфонов. Рыночная доля Huawei в Китае, благодаря этому устройству, стала выше, чем у Apple.

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Комментарии

kardigan
+3257
kardigan
Как тебе Илон? Да, и Рогозину тоже привет!
час назад в 15:54
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tellurian
+4753
tellurian
Вокруг земли столько спутников, что можно запустить эффект домино?
26 минут назад
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