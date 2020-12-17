













Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Окно» — теперь её пользователи могут расширить круг своих знакомств с помощью видеозвонков. «Окно» позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из социальной сети. Подобным образом работает рандомный видеочат Chatroulette.В «Окне» можно найти собеседника с помощью поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов. Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в «Окне» человеком или выбрать следующего пользователя. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение, нажав кнопку «Дружить».Сервис автоматически подставляет в профиль в «Окне» минимальный набор данных: имя, пол и возраст. При желании пользователь может заменить имя на любое другое, в этом случае оно будет отображаться при общении. Пол и возраст собеседника не видны.«Одноклассники» утверждают, что пользователи защищены от нежелательных знакомств и плохого контента: в любой момент на собеседника можно пожаловаться с помощью специальной кнопки. Модераторы получат скриншот видеозвонка, рассмотрят жалобу и примут необходимые меры. Если человек несколько раз нарушил правила пользования, доступ в «Окно» для него будет закрыт.В «Окно» можно попасть из официальной группы «Окно — мир новых знакомств», также оно доступно на «Витрине игр ОК». «Окно» работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.