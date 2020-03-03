В социальной сети «Одноклассники» появилась новая функция для восстановления профилей с помощью распознавания лиц и жестов. Для этого была разработана специальная система на основе нейросетей.По словам представителей соцсети, технология позволяет пройти весь процесс восстановления «за считанные минуты». При этом пользователям не нужно заполнять заявку в службу поддержки переписываться с оператором.

В случае нескольких неудачных попыток входа в учетную запись, социальная сеть предлагает восстановить доступ с помощью электронной почты или телефона, а если в профиле имеются фотографии, которые подходят для идентификации, то пользователи смогут вернуть доступ при помощи нового метода самостоятельно.Необходимо будет выполнить специальное задание и загрузить снимок с результатом, который будет проанализирован и проверен алгоритмами машинного обучения. Если загруженная фотография и изображения из профиля совпадут, то пользователь получит доступ к своей странице.В «Одноклассниках» отмечают, что пока в обучении алгоритмов принимают участие модераторы, а в будущем планируется «максимально автоматизировать» процессы идентификации пользователей. По данным соцсети, новый способ вызвал интерес среди аудитории, 60 процентов участников по каким-либо причинам утратившие доступ к своему профилю предпочли вернуть свой профиль с помощью новой функции вместо обращения в службу поддержки.Новый метод идентификации пользователей пока доступен только в мобильном приложении «Одноклассников» для Android. В ближайшее время он должен появиться на iOS.