

В Санкт-Петербурге ввели обязательную проверку QR-кодов в ряде общественных заведений. Об этом сообщают «РИА-Новости».



Согласно источнику, губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о новых мерах противодействия распространению коронавируса. Начиная со 2 января 2022 года посетителям ряда общественных мест и заведений нужно будет предъявлять «ковидный» QR-код вместе с документом, удостоверяющим личность.



«Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать со 2 января. Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января», — пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.





Ранее в Петербурге уже были введены подобные меры предосторожности для желающих сходить в музей, театр, кинотеатр, цирк, концерт или выставку. Кроме того, их уже какое-то время предъявляют при посещении общественных бассейнов и других спортивных учреждений.



Ранее мы рассказали, что российские Отметим, что пройти в перечисленные учреждения или заведения граждане смогут только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни или медотводе. Справка об отрицательном результате ПЦР-теста сюда, похоже, не входит. Возможно, уточнения будут внесены позднее, но на данный момент результаты теста, похоже, не подходят для посещения общественных мест.Ранее в Петербурге уже были введены подобные меры предосторожности для желающих сходить в музей, театр, кинотеатр, цирк, концерт или выставку. Кроме того, их уже какое-то время предъявляют при посещении общественных бассейнов и других спортивных учреждений.Ранее мы рассказали, что российские сертификаты о вакцинации обновились и теперь выдаются в новом образце.





