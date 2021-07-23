



Порносайт 5 Star Porn HD приобрёл домен vid.me, принадлежавший видеохостингу Vidme, который планировал конкурировать с YouTube, но закрылся несколько лет назад. Из-за этого на сайтах, которые раньше встраивали видео с Vidme в свои статьи, теперь появились порнографические ролики.







Vidme работал с 2014 по 2017 годы и позволял встраивать размещённые у себя ролики на сторонние сайты (как YouTube, Vimeo и многие другие видеохостинги). Владельцы 5 Star Porn HD настроили редирект, и теперь посетители vid.me автоматически перенаправляются на порносайт. Они также настроили код видеороликов Vidme таким образом, чтобы на сайтах, куда они встроены, отображалась главная страница 5 Star Porn HD.



Жертвами этой уловки стали популярные англоязычные СМИ, в том числе Huffington Post, The Washington Post, New York Magazine и Gizmodo. Большинство сайтов уже убрали ролики из Vidme со своих страниц.







