Vidme

Порносайт 5 Star Porn HD приобрёл домен vid.me, принадлежавший видеохостингу Vidme, который планировал конкурировать с YouTube, но закрылся несколько лет назад. Из-за этого на сайтах, которые раньше встраивали видео с Vidme в свои статьи, теперь появились порнографические ролики.

Vidme

Vidme работал с 2014 по 2017 годы и позволял встраивать размещённые у себя ролики на сторонние сайты (как YouTube, Vimeo и многие другие видеохостинги). Владельцы 5 Star Porn HD настроили редирект, и теперь посетители vid.me автоматически перенаправляются на порносайт. Они также настроили код видеороликов Vidme таким образом, чтобы на сайтах, куда они встроены, отображалась главная страница 5 Star Porn HD.

Жертвами этой уловки стали популярные англоязычные СМИ, в том числе Huffington Post, The Washington Post, New York Magazine и Gizmodo. Большинство сайтов уже убрали ролики из Vidme со своих страниц.



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Источник:

Vice Vice

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