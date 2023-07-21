В Роскачестве раскрыли способ повысить автономность любого смартфона

Олег

Аккумулятор


Специалисты Роскачества дали пользователям смартфонов полезный совет, как продлить время их автономной работы. Интервью опубликовано в «РИА Новости».

Согласно источнику, чтобы устройство дольше «жило» от одного заряда, стоит провести ревизию push-уведомлений. Дело в том, что смартфон постоянно делает запросы на сервер, даже в спящем режиме; а еще в момент прихода уведомления дисплей смартфона загорается на несколько секунд, нередко при этом еще и срабатывает вибрация. Всё это расходует заряд.

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Чтобы избежать бесполезной разрядки девайса, пройдитесь по всем приложениям и отключите push-уведомления у тех, которые не являются важными. Например, маркетплейсы и сервисы с бесплатными объявлениями чаще присылают рекламу, чем полезные «пуши», так что их можно смело отключить — о поступлении посылки можно узнать вручную, зайдя в приложение один раз в день.

К слову, в iOS присутствует удобная функция для сортировки уведомлений. Смартфон собирает «пуши» в сводки и присылает их по несколько штук в периоды, которые вы выберете сами. 

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Источник:
РИА Новости
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