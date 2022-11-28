Как узнать состояние аккумулятора iPhone? Когда его нужно менять? Вредна ли быстрая или беспроводная зарядка? Рассказываем





Пожалуй, одним из самых слабых мест в современной портативной электронике остается аккумулятор. Прогресс в области микрочипов, камер и дисплеев движется огромными шагами, но аккумуляторы практически не изменились за последние 10-15 лет и просто не успевают за производительностью «железа» и потребностями пользователей.



Прежде всего, стоит обозначить важную аксиому: аккумулятор — это расходник в любом смартфоне, планшете или компьютере. Если, скажем, материнская плата и дисплей в идеальных условиях могут работать сколь угодно долго, то батарейка неизменно изнашивается в процессе эксплуатации. Это значит, что рано или поздно любой аккумулятор подлежит замене.



В этом тексте постараюсь рассказать, как определить состояние аккумулятора вашего iPhone, что думает Apple по поводу сроков его замены, и как максимально продлить жизнь батарейки в повседневном использовании.





1. Состояние аккумулятора — емкость

Откройте «Настройки» → «Аккумулятор»

Выберите «Состояние аккумулятора».

2. Состояние аккумулятора — циклы

Скачайте приложение «Быстрые команды»

Скачайте быструю команду «Аккумулятор» по ссылке

Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность»

Найдите строку «Аналитика и улучшения»

Если тумблер «Делиться аналитикой» включен, откройте «Данные Аналитики»

Найдите строку log-aggregated-[самая свежая дата] и откройте её

и откройте её Нажмите «Поделиться» и выберите пункт «Аккумулятор».

3. Почему емкость резко упала после обновления iOS?

4. Когда менять аккумулятор?

5. Как продлить «жизнь» батарейке? Вредна ли быстрая и беспроводная зарядка?

Вместо итогов

Оценка состояния аккумулятора всегда состоит из двух параметров: количество циклов зарядки/разрядки и остаточная полезная емкость. Эти параметры нужно учитывать в паре, каждый из них по отдельности дает неполную картину.Несколько лет (и версий iOS) назад Apple упростила пользователям iPhone процесс отслеживания состояния батарейки. В частности, в системе появился раздел, в котором можно увидеть остаточную емкость аккумулятора в процентах. Напомним, где найти эту цифру:Здесь вы увидите число в процентах. Например, у нового iPhone там будет указано 100% емкости, а спустя год активного использования — примерно 87-90%. Что означают эти цифры?Если вы видите, что емкость вашего аккумулятора составляет, к примеру, 85% — значит 15% своей полезной емкости он уже потерял. Если сильно упростить, то можно сказать — теперь он работает на 15% меньше от каждой зарядки; хотя на самом деле это не совсем так, ориентироваться таким образом можно.Помимо емкости, важно знать количество циклов, которые «прошел» аккумулятор на текущий момент. Иными словами, сколько раз он получал 100% заряда и расходовал 100% заряда. На самом деле iOS считает эти цифры, но пользователю не показывает. Количество циклов легко можно увидеть с помощью компьютера, подключив iPhone кабелем и открыв утилиту вроде coconutBattery или iTools.Но можно обойтись и без ПК — есть одна хитрость.Команда пришлет вам количество циклов перезарядки вашего аккумулятора. В случае, если команда «Аккумулятор» не работает на вашей версии iOS, вы можете найти строку с количеством циклов вручную: она находится чуть ниже середины файла лога и выглядит примерно вот так:А если тумблер «Делиться Аналитикой» у вас был выключен, то включите его и возвращайтесь к этой инструкции через пару дней, когда смартфон соберет статистику.Если вы следите за цифрами емкости аккумулятора, то скорее всего, хоть раз замечали такую аномалию: до очередного обновления iOS в разделе «Аккумулятор» было указано, скажем, 90%, а после обновления резко стало 86%. Неужели Apple специально уменьшает наши аккумуляторы с обновлениями, чтобы мы покупали новые iPhone? Конечно нет.Дело в том, что емкость аккумулятора невозможно отображать в реальном времени из-за её физических особенностей. Смартфон периодически собирает данные в течение нескольких циклов, а потом выводит среднее арифметическое — именно его мы видим в разделе «Состояние». Это происходит не постоянно, и иногда один и тот же показатель емкости может «залипнуть» без изменения на какое-то время. При этом аккумулятор продолжает деградировать от использования, и очередное обновление iOS просто принудительно запускает переоценку емкости. В результате после апдейта вы видите реальное состояние батарейки, а до — «залипшее».Самый первый и очевидный ответ — когда вам явно не хватает автономности смартфона. Но причина может быть не только в состоянии батарейки , поэтому лучше полагаться на емкость и циклы. По достижении определенных показателей аккумулятор подлежит замене.Сама Apple на своем официальном сайте пишет , что аккумулятор iPhone рассчитан как минимум на 500 полных циклов зарядки/разрядки, при этом допустимая остаточная емкость аккумулятора — не ниже 80%. Когда эти показатели превышены (например, 570 циклов и 78% емкости), Apple считает, что аккумулятор пора менять.На практике же оригинальные аккумуляторы iPhone «живут» гораздо больше пятиста циклов. Показатель в 800-1000 циклов вполне реален для «яблочного смартфона». Вот, например, жизненные показатели батарейки iPhone 7 Plus, которым когда-то пользовалась моя супруга — я сохранил скриншот себе на память как «рекорд»:При этом важно учитывать остаточную емкость батарейки: если при 500 циклах она составляет 84-86%, то смартфоном можно смело пользоваться еще какое-то время. При этом 300 циклов и 75% емкости — прямой показатель к замене, поскольку аккумулятор уже не принимает (и не отдает) существенную часть заряда и количество циклов здесь не имеет значения.Выход из строя литий-йонного аккумулятора (такого, как в iPhone) ускоряют два условия: резкие перепады температур и отсутствие циклов заряда/разряда.Например, если вы часто пользуетесь смартфоном «на шнурке», то есть не снимая его с зарядки, то аккумулятор деградирует быстрее. Ему очень важно принимать и отдавать заряд, и крайне нежелательно постоянно заряжаться. К слову, для смартфона постоянная работа от сети — сценарий довольно редкий, он более свойственен ноутбукам. Но учитывать этот нюанс всё же стоит. А еще стоит включить «Адаптивную зарядку» на iPhone — она находится там же, где и данные емкости батарейки.Есть разные мнения относительно минимального и максимального уровня заряда, но чаще всего рекомендуется не допускать разряда ниже 20% и заряжать аккумулятор до 80-90%. Обосновать такие цифры довольно просто. Именно по достижении 20% iPhone присылает уведомление о необходимости зарядки. А при включенной «адаптивной» зарядке он достигает лишь уровня 80%, растягивая оставшиеся 20% на более длительный период. То есть сама Apple намекает нам, как правильно заряжать iPhone. Многие специалисты согласны с этими лимитами.Она убивает батарейку? Сама по себе скорость зарядки никак не влияет на химические компоненты аккумулятора — ни хорошо, ни плохо. Однако губительным является побочный эффект быстрой зарядки — повышенный нагрев. Высокие температуры крайне вредны для аккумулятора, а чем выше мощность зарядки — тем больше может быть нагрев. Стоит это учитывать.То же самое можно сказать о. Аккумулятор «не видит» разницы между проводной и беспроводной зарядкой, но вторая часто сопровождается повышенным нагревом, ведь ток проходит сквозь корпус, а также воздушную прослойку между корпусом и поверхностью зарядки. Именно поэтому iPhone заряжается от беспроводной зарядки медленнее, чем от кабеля — Apple предусмотрела этот нюанс.Кстати, когда мы играем на iPhone, который в это время находится на зарядке, мы совмещаем все негативные для здоровья аккумулятора факторы. Имейте в виду, что при таком использовании батарейку придется менять гораздо скорее. То же касается и раздачи интернета через «Режим модема» — она здорово нагревает смартфон.Смартфон является устройством, которым мы пользуемся крайне часто. Поэтому не стоит удивляться, что спустя всего пару лет аккумулятор может «попроситься» на покой. Однако, соблюдая нехитрые рекомендации, можно продлить жизнь аккумулятору iPhone на несколько месяцев или даже на год. А вот нужно это или нет — решать только вам.